Fed公布美國23家銀行均通過壓力測試

聯準會週三 (28 日) 盤後公布年度銀行壓力測試結果，所有 23 家美國銀行經受住嚴重的經濟衰退，同時繼續向消費者和企業提供貸款，安然度過測試，凸顯美銀行體系仍具彈性。

聯準會副主席巴爾 (Michael Barr) 表示：「檢查結果證實，即使在今年早些時候矽谷銀行、Signature 銀行和第一共和銀行倒閉之後，美國銀行體系仍然具有彈性。」

今年的測試將考察美國 23 家最大銀行在不將資本降至危險水平的情況下抵禦「高失業率和房地產崩盤」危機的能力。

壓力測試假設情境為，美國失業率將在今年第一季跳升至 5.6%、2024 年第三季達到 10%，美國實質 GDP (國內生產毛額) 成長率將連續五季負成長 (2023 年第一季至 2024 年第一季分別為 -12.5%、-6.7%、-8.0%、-5.9% 以及 - 1.8%)。

聯準會表示，接受壓力測試的 23 家銀行在預計虧損 5,410 億美元的假設情境下，仍設法維持資本要求，全數過關成功。

今年的測試還包括首次對摩根大通 (JPMorgan Chase)、高盛 (Goldman Sachs)、花旗集團 (Citigroup) 等 8 家最大家銀行進行「探索性市場衝擊」(exploratory market shock)，包括更大的通膨和升息壓力。結果顯示，大型銀行能夠抵禦利率上升環境的考驗。

銀行壓力測試受到密切關注，因為它們有助於確定銀行還剩多少資金用於庫藏股和配發股息。聯準會官員表示，各家銀行將在週五股市收盤後明確提供股票回購和股息的最新情況。