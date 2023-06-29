常見甜味劑可能致癌？傳WHO下屬機構擬將「阿斯巴甜」列為致癌物

路透周四（29 日）援引知情人士消息報導，世界衛生組織（WHO）下屬國際癌症研究機構（IARC）計劃最快在 7 月把廣泛用於低糖與無糖食品飲料的阿斯巴甜列為「可能致癌物」。針對路透的報導，WHO 回應表示，將於 7 月 14 日就這一話題發表相關內容，但並未具體說明。

阿巴斯甜是一種低熱量、高甜度的人工甜味劑，於 1974 年通過美國食品暨藥物管理局（FDA）審核，成為合法的食品添加劑，是包括無糖可樂在內的常見無糖飲品使用的代糖之一。

6 月份，IARC 組織專家評估關於阿巴斯甜的 1,300 項研究，最終在本月初的會議上，決定將阿巴斯甜列為可能致癌物，計畫在 7 月 14 日正式公布這一決議。

除了 IARC，WHO 底下另一家機構——聯合國糧食及農業組織與世界衛生組織聯合食品添加物專門家委員會（JECFA）也在對阿巴斯甜進行研究。

IARC 發言人表示，JECFA 的研究結論與 IARC 的結論「互補」。前者說明阿巴斯甜致癌的可能性，而後者則會進一步解釋不同攝入量下發生特定類型傷害（如癌症）的機率。JEFCA 的研究結論也將在 7 月 14 日公佈。

阿巴斯甜危險程度與熬夜、玩手機、喝咖啡等相當

儘管「可能致癌」聽起來令人恐慌。但實際上，根據 IARC 的致癌物清單，阿巴斯甜的危險程度與熬夜、玩手機、喝咖啡等相當，為 2B 級別致癌物。對身體影響不及香煙、火腿（1 級致癌物）和紅肉（2A 級致癌物）。

食品業恐成最大受害者

儘管有許多機構批評 IARC 過度擴大致癌物清單，引發不必要的恐慌，但 IARC 的決議對商業公司有著巨大影響。

例如，2015 年，IARC 認定草甘膦為 2A 級致癌物，儘管歐洲食品安全局（EFSA）等機構對此提出異議，但許多除草劑公司還是選擇更改配方以迎合消費者。生產草甘膦除草劑的德國化工巨擘拜耳（Bayer）因此中槍，一些被迫更改配方的公司轉頭就來找拜耳索賠，並最終勝訴。

科學審查不全面 有誤導之嫌

針對此次 IARC 對阿巴斯甜致癌的指控。可口可樂 (KO-US)、瑪氏箭牌 (Mars Wrigley) 等食品公司所在的國際甜味劑協會（ISA）回應表示，IARC「可能誤導消費者」。

ISA 秘書長 Frances Hunt-Wood 表示：「IARC 不是一個食品安全機構，他們對阿斯巴甜的審查在科學上並不全面，而且在很大程度上是基於被廣泛否定的研究。 」

此外，國際飲料協會理事會的執行董事 Kate Loatman 也表示，IARC 的決議可能誤導消費者拋棄安全的無糖和低糖選擇，而攝入更多的糖。