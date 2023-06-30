美、荷接連出擊 美國擬限制向特定中國晶圓廠出口設備

路透報導，荷蘭政府打算限制艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 向中國出口特定設備，美國也計劃採取更進一步行動，阻止業者將更多半導體生產設備運往特定中國晶圓廠。

針對上述報導，荷蘭政府、ASML 以及負責監督出口管制的美國商務部均拒絕置評。

美國去年 10 月以國家安全為由，限制科林研發 (LRCX-US) 和應用材料 (AMAT-US) 等美國公司向中國出口晶片生產設備，甚至試圖說服日本、荷蘭等主要半導體設備供應國採取類似行動。

日本今年 3 月宣布從 7 月 23 日起限制 23 種半導體製造設備出口，意味著尼康 (Nikon)、東京威力科創 (Tokyo Electron) 等日本供應商，未來必須先取得許可才能出口商品。

此外，根據外媒近期報導，荷蘭政府最快本周五 (30 日) 就會發布新的出口管制措施，限制 ASML 向中國出口深紫外光 (DUV) 微影設備。荷蘭此前已限制 ASML 向中國出口最先進的極紫外光 (EUV) 設備。

其他可能受到荷蘭最新管制令影響的公司，還有 ASM International。ASM 發言人拒絕對報導置評。

不過消息人士表示，荷蘭的最新法令不會立刻生效，其中一人預估將從 9 月開始落實，也就是發布消息的兩個月後。

消息人士並稱，美國可能在 7 月底公布擬議的最新規範，瞄準中國六座晶圓廠，要求使用美國零件的海外設備業者，必須先取得許可才能向這些工廠出口設備。這六座廠房包含中芯國際的其中一座晶圓廠。

美國的最新規範，預估也將適用於 ASML，因為後者生產的設備中含有美國零件。預計美國還將針對去年 10 月發布的對中晶片出口管制令，進行其他更新。