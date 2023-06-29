法拉利依據SF90超級跑車推出兩款混合動力道路版車型

豪華跑車製造商法拉利 (RACE-US) 周四 (29 日) 推出兩款全新插電式混合動力車型，採限量生產並訂價高昂。

這兩款全新的道路版車型以 2019 年的 SF90 Stradale 超級跑車為基礎，靈感來自法拉利的 XX 計劃。

該計劃在過去 20 年中開發，原意在為法拉利的專業客戶車手提供以賽車為基礎車型的極限汽車。

法拉利表示，SF90 XX Stradale 的起價為 77 萬歐元，約合 84 萬 378 美元；而配備開啟式敞蓬車頂的 SF90 XX Spider 起價為 85 萬歐元。

8 缸 4 升內燃機和三台電動機進一步提升了性能，總功率為 1030 馬力，比 SF90 Stradale 高出 30 馬力。法拉利表示，特定的軟體和全新空氣動力學的使用，包括固定後擾流板，也提高了性能。

法拉利承諾在 2023 年至 2026 年間總共推出 15 款新車型，以跟上其積極的推出步伐戰略，以為富有的車迷提供限量生產的新型、昂貴的汽車，以保持獨家性。

法拉利首款全電動車預計將於 2025 年推出。

SF90 XX Stradale 將生產 799 輛，預計將於明年第 2 季向歐洲客戶開始交車。其 Spider 對應產品將生產 599 台，並於 2024 年最後一季開始交車。

法拉利表示，所有車型訂單都已接完。

新型 SF90 XX Stradale 和 SF90 XX Spider 的鋰離子電池，使它們能夠在全電動模式下行駛 25 公里。