5月景氣燈號連7藍 景氣盤整成長動能偏低

國發會今 (29) 日公布 5 月景氣燈號，綜合判斷分數為 12 分，較上月增加 1 分，燈號續呈藍燈，是連續 7 個月亮起代表低迷的「藍燈」，景氣領先指標轉為下滑，同時指標下跌但跌幅縮小，顯示國內景氣持續盤整，成長動能仍偏低。

在景氣燈號部分，5 月分數為 12 分，較 4 月增加 1 分，燈號續呈藍燈，9 項構成項目中，非農業部門就業人數由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加 1 分；其餘 8 項的燈號則維持不變。

在領先指標部分，不含趨勢指數 99.46，經回溯修正後較 4 月下降 0.28%，連續第 2 個月下滑。在 7 個構成項目經去除長期趨勢後，3 項較 4 月上升，包括工業及服務業受僱員工淨進入率、製造業營業氣候測驗點、股價指數；其餘 4 項則較 4 月下滑，分別為：實質半導體設備進口值、建築物開工樓地板面積、外銷訂單動向指數、實質貨幣總計數 M1B。

在同時指標部分，不含趨勢指數為 92.47，較 4 月下降 0.21%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，2 項較 4 月上升，包括：非農業部門就業人數、實質海關出口值；其餘 5 項較 4 月下滑，分別為：工業生產指數、實質機械及電機設備進口值、批發、零售及餐飲業營業額、製造業銷售量指數、電力 (企業) 總用電量。

國發會表示，受全球終端需求不振，5 月包括生產面、貿易面、金融面、信心面指標仍低迷，但國內勞動市場穩定，內需相對熱絡，零售及餐飲業營業額持續成長，並帶動就業人數回升。

展望未來，主要國家領先指標及製造業 PMI 多呈下降，恐延緩我國出口復甦，但行動裝置新品備貨需求拉抬，以及新興科技商機湧現，可望挹注部分動能。

在投資方面，國內綠能與回台投資持續進行，加上政府積極提高公共建設計畫執行率，並推動產業數位與低碳雙轉型，均有助支持國內投資；內需方面，解封效益持續顯現，加上政府推動全民共享經濟成果及節能消費等措施，應有助於內需動能延續。

國發會表示，全球主要央行升息的遞延效應，以及地緣政治等不確定因素，對國內景氣的影響仍需審慎看待。