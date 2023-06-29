今皓新董座石浩吉：今年調體質衝刺車用、AI 明年拚轉盈

連接線廠今皓 (3011-TW) 今 (29) 日召開股東會完成董事改選，會後董事會推選石浩吉接任新董事長。石浩吉表示，預計營運第二、三季落底，第四季可望向上，今年目標損平，明年在車載、AI 相關布局發酵下，可望開始獲利。

今皓股東會改選 4 席董事分別石浩吉、誠美材 (4960-TW) 董事長何昭陽，前廣達副總曾柏湖、前商湯國際技術副總監郭琛等；3 席獨董候選人則是呂觀文、王恩國和龔新傑。

針對未來布局方向，石浩吉表示，既有連接線業務朝高毛利走，近期會重新檢視客戶、產品，適度淘汰低毛利的訂單，另一方面則衝刺車用、AI 應用，雙管齊下提升毛利率。

車用方面，石浩吉表示，除了既有取得的瑪莎拉蒂、特斯拉認證外，也持續導入新客戶，應用方面，除了儀表板、中控系統線束外，也布局充電槍線束，車載布局下半年可望陸續發酵。

AI 部分，石浩吉表示，之前宣布跟商湯合作只是第一步，後續也會有其他國內外的合作夥伴，聚焦 AI 視覺辨識等領域，未來除了可能產品往下走到模組外，也會與合作夥伴軟硬整合出貨，藉此提升毛利率。

市場布局上，今皓泰國廠現有 8、9 成產品為車用，不排除持續因應客戶需求調配產能，現也已於越南設立辦公室，台灣總部雖然目前沒有產線，但可隨時因應需求擴產。

而今皓股東會也通過私募案，石浩吉表示，應募人除了新團隊外，也會希望引進合作夥伴，而私募資金則用來充實營運資金、健全財務體質以及因應後續擴產所需。