3月景氣燈號連5藍 Q2能否落底有待觀察

國發會今 (27) 日公布 3 月景氣燈號判斷分數 11 分，較上月增加 1 分，燈號續呈藍燈，而景氣領先指標則是連續 5 個月上升，但升幅趨緩且指標也持續下跌，國發會原本預估景氣有望在 4 月落底，但能否在第 2 季落底則有待觀察。

在景氣對策信號部分，9 項構成項目中，僅製造業營業氣候測驗點由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加 1 分；其餘 8 項燈號不變。

在領先指標部分，領先指標不含趨勢指數為 100.70，較上月上升 0.66%，7 個構成項目經去除長期趨勢後，4 項較上月上升，包括：外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點、股價指數、建築物開工樓地板面積。另外，包括：實質半導體設備進口值、實質貨幣總計數 M1B、工業及服務業受僱員工淨進入率等都較 2 月下滑。

國發會表示，同時指標不含趨勢指數為 89.99，較 2 月下降 1.75%。其中 7 個構成項目經去除長期趨勢後，僅非農業部門就業人數較上月上升；其餘 6 項包括：工業生產指數、實質海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額、製造業銷售量指數、實質機械及電機設備進口值、電力 (企業) 總用電量均較 2 月下滑。

另外，落後指標部分，不含趨勢指數為 103.42，較 2 月上升 0.21%，5 個構成項目經去除長期趨勢後，3 項較 2 月上升，包括製造業單位產出勞動成本指數、全體金融機構放款與投資、金融業隔夜拆款利率；製造業存貨價值、失業率較 2 月下滑。

國發會表示，全球終端需求仍顯疲弱，產業鏈持續調節庫存，致 3 月生產面、貿易面、金融面仍低迷，但信心面指標略有改善，且內需相對熱絡，零售及餐飲業營業額均較去 (2022) 年同期擴增。展望未來，國發會表示，全球經貿成長低緩，恐仍制約我國出口動能，但高效能運算、資料中心、人工智慧等新科技應用發展，可望帶動相關零組件及設備訂單增加。

至於投資方面，國內綠能投資持續，加上政府擴大公共建設經費、積極提高執行率，並落實投資台灣三大方案，均有助支撐投資動能；內需方面，隨國內疫情管制鬆綁，政府推動強化疫後經濟與社會韌性及全民共享經濟成果等措施，有助於促進國內投資與消費。

國發會表示，全球通膨趨緩幅度有限、金融體系風險仍高，加上俄烏戰爭僵持，美中角力持續等不確定因素尚存，對國內景氣影響仍須留意。