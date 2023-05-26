4月景氣燈號連6藍 景氣復甦要等下半年

國發會今 (26) 日公布 4 月景氣燈號為「藍燈」，連續 6 個月亮起藍燈，國內景氣成長動能仍然偏弱；至於景氣何時有望復甦反轉？國發會則認為，至少要等到下半年。

國發會表示，4 月景氣對策信號綜合判斷分數為 11 分，與 3 月持平，燈號續呈藍燈，而 9 項構成項目中，非農業部門就業人數由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加 1 分，製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少 1 分，其餘 7 項燈號不變。

在領先指標部分，領先指標不含趨勢指數為 100.08，較 3 月上升 0.13%，7 個構成項目中，包括製造業營業氣候測驗點、外銷訂單動向指數、股價指數、工業及服務業受僱員工淨進入率、建築物開工樓地板面積等較 3 月上升；另外，實質半導體設備進口值，以及實質貨幣總計數 M1B 則較 3 月下滑。

國發會經研處處長吳明蕙表示，受全球終端需求續疲影響，導致 4 月生產面、貿易面、金融面、信心面指標仍低迷；但內需相對活絡，零售及餐飲業營業額穩健成長，並帶動服務業就業人數回升。

至於景氣何時有復甦跡象，國發會預期下半年景氣可望優於上半年，但因出口等貿易數據表現欠佳，領先指標呈現緩步上升，整體景氣還在盤整階段。

整體而言，目前多數機構預測下半年台灣經濟可望較上半年改善，但全球通膨與金融情勢發展，以及美中對抗等不確定因素尚存，對國內景氣的影響仍需留意。