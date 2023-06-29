特斯拉能否守住漲勢？7月2日見真章 中國銷售量是關鍵

特斯拉 (TSLA-US) 投資者下一樁大事就是 7 月 2 日預計公布的第二季交付量，特斯拉將需要創紀錄的交付量、令人安心的利潤才能確保其股價朝正確方向發展，而這恐端視特斯拉對中國顧客的銷售結果。

中國保險登記數據應與實際銷售汽車數量相關，可作為投資人預測特斯拉交付量的準據之一，但因每周數據並不一定是月份的開始與結束，且銷售量和註冊登記量之間可能存在短暫、滯後等變因。

花旗分析師 Jeff Chung 指出，中國 6 月頭 4 周大約註冊了 6.1 萬輛車，意味特斯拉 6 月份可望向中國顧客交付 7 萬輛車，且整個第二季向中國顧客交付 14.5 萬輛至 15.5 萬輛車之間，較去年同期增長近 70% (因去年第二季施行防疫封鎖措施，特斯拉上海工廠的生產遭限制。)

結合各分析師追蹤的歐洲和美國數據，特斯拉第二季可望交付約 45 萬輛車，具體取決於該期間最後幾日的情況。

根據 FactSet 的數據，目前華爾街的共識約 44.5 萬輛，預估範圍介於 43 萬輛至 46 萬輛區間。特斯拉第一季交付量為 42.3 萬輛。

投資人可能希望成績落在 45 萬輛左右，才能維持特斯拉股價走穩，但這只是臆測。

Baird 分析師 Ben Kallo 本周稍早寫道，特斯拉股價在交付量公布後，邁向第二季財報之際，股價可能會疲軟。他看漲特斯拉並給予「買進」評級，目標價每股 252 美元。但他認為，過去一個月特斯拉股價漲近 25%，投資者恐期望過高。

第一季交付量或許符合預期，但並非所有人都認同華爾街共識，彭博的共識是 42.1 萬輛、FactSet 共識約 43 萬輛，投資人不愛混亂，在第一季交付量公布後，到第一季財報公布之間，特斯拉股價約下跌 13%，且在第一季業績令人失望後，該股又續跌 10%，直至 4 月 20 日收在 163 美元後，市場情緒才有所改善。

這種大幅走勢仍在持續，特斯拉周三 (28 日) 股價上漲 2.41%，收每股 256.24 美元，遠高於大盤同日表現。S&P 500 指數周三幾乎持平，那斯達克綜合指數則約上升 0.3%。