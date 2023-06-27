特斯拉的錯？輝達挫近4% 市值跌破1兆美元 巴隆：AI概念股

市值甫破 1 兆美元的輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 周一 (26 日) 股價受挫，若想追究原因，《巴隆》週刊專欄作家 Al Root 建議投資者應該關注特斯拉 (TSLA-US)。

輝達周一下挫 3.74%，收每股 406.32 美元，表現落後大盤；同日 S&P 500 收低 0.45%，那斯達克綜合指數下跌 1.16%。輝達稍早甚至每股跌至 401 美元，意味著跌破 1 兆美元 (基於其已發行股票略低於 25 億股，且不包含對股票期權的任何調整)，必須每股維持在 405 美元以上，才能穩坐「破兆美元企業」名單。除了輝達，該名單尚包括蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta Platforms (META-US) 和特斯拉。

輝達周一股價走勢也無法歸因任何升降評級的舉措。AMD (AMD-US) 和和台積電 (TSM-US) 等其他晶片製造商的股價分別下跌 2.27% 和 1.77%；英特爾 (INTC-US) 股價上漲 1.03%。 這三檔股票也沒有上調或下調評級。

然而，高盛分析師 Mark Delaney 下調特斯拉的股票評級，自「買進」下調至「續抱」，但將目標價自每股 185 美元上調至 248 美元，4 日來特斯拉股票評級遭 4 度下調，該舉措令特斯拉周一股價下跌 11.32 美元，跌幅 6.06%，至 241.05 美元。

特斯拉降級與輝達有何關聯？ 答案：生成式人工智慧 AI)(股。

自輝達 5 月 24 日公佈井噴式第一季獲利以來，股價已上漲約 33%，特斯拉同期漲幅約 34%，兩家公司合併增加市值 4400 億美元。

投資者將這兩家公司視為市場上最大的 AI 熱潮受益股，對輝達來說很容易理解，因其晶片提供 AI 運算所需的動力，但特斯拉則有自己的方式。特斯拉的駕駛輔助軟體由 AI 訓練，因此 AI 功能越強大，其車輛就能越快實現自動駕駛，無論如何，這就是市場希望。

輝達和特斯拉的股價走勢並非一道，但目前看來有些關聯，下一樁打破走勢的大事可能是特斯拉 7 月 2 日公布的第二季交車量，華爾街預期交車 44 萬輛至 44.5 萬輛，較第一季交付的 42.3 萬輛提升。鑑於特斯拉股價近期上漲，投資者也預期交車量大增。