谷歌雲端CEO：正與歐盟就AI監管進行富有成效商談

谷歌 (GOOGL-US) 表示，正在與歐盟監管機關商談，討論歐盟人工智慧 (AI) 法規，以及該公司和其他公司如何安全、負責任地建立 AI 業務。

谷歌雲端執行長 Thomas Kurian 說：「我們正在與歐盟進行富有成效商談。我們希望找到一條前進的道路。AI 技術存在風險，但 AI 也具有巨大潛力，為人們創造真正價值。」

Kurian 表示，谷歌正在研究一項技術，以確保人們能夠區分人類和 AI 生成的內容。該公司在上個月的 I/O 活動上推出了一種「浮水印」解決方案，能確保每張 AI 生成的圖片都內嵌浮水印。

Kurian 也說，谷歌有很多歐洲客戶使用我們的平台構建生成式 AI 應用程式。該公司也將繼續與歐盟當局合作，以確保理解他們的擔憂。例如，谷歌提供工具來識別內容是否由 AI 生成，這與版權同樣重要。

他也在接受採訪時表示：「我們已經廣泛表示歡迎監管。我們確實認為 AI 技術強大，需要以負責任的方式進行監管，我們正在與歐盟、英國和許多其他國家的政府合作，以確保它們以正確的方式得到採用。」

自 2022 年底微軟 (MSFT-US) 支持的 OpenAI 向公眾發布聊天機器人 ChatGPT 以來，生成式 AI 一直是科技界最熱門的話題。谷歌正奮起直追，今年稍早時候推出 Bard AI 聊天服務，並努力將底層技術嵌入到盡可能多的產品中。醫療保健是一個特別具有挑戰性的產業，因為當 AI 模型完全偽造資訊時，出現錯誤答案或幻覺的空間較小，谷歌正試圖加強醫療系統中生成式 AI 的使用。