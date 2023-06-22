特斯拉暴跌近5.5% 創2個月來最大跌幅

巴克萊將特斯拉的評級下調，因該股近期漲勢過快，漲幅過大，建議投資人是時候獲利了結，特斯拉週三 (21 日) 暴跌近 5.5%，創兩個月來最大跌幅。
巴克萊分析師 Dan Levy 在致投資人的一份報告中，將特斯拉股票評級從從「增持」(Overweight) 降至「持有」 (equal weight)，將目標價從 220 美元上調至 260 美元。
Levy 稱，最近特斯拉多頭忽略基本面有關的問題，儘管特斯拉並沒有完全根據基本面進行交易，目前的預估本益比為 80 倍，但 Levy 確實就特斯拉股票與一個月前股價提出了一些有趣的觀點。
過去一個月，特斯拉股價上漲約每股 93 美元，漲幅達 52%，使該公司的市值增加了近 3000 億美元。
Levy 在報告中寫道：「該股最近的上漲可以最好地解釋為市場當前由人工智慧 (AI) 驅動的主題交易，以及對最近特斯拉向非特斯拉電動車開放超級充電站的興奮之情。」
Levy 建議：「儘管我們對特斯拉近期漲勢並不感到驚訝，但我們認為持觀望態度是謹慎的做法。」
特斯拉 (TSLA-US) 重挫 5.46% 至每股 259.46 美元，創 2 個月來最大跌幅，年初迄今該股漲幅高達 140.02%，表現遠優於那指 (29.99%) 和標普指數 (14.16%)。