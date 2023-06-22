特斯拉暴跌近5.5% 創2個月來最大跌幅

巴克萊將特斯拉的評級下調，因該股近期漲勢過快，漲幅過大，建議投資人是時候獲利了結，特斯拉週三 (21 日) 暴跌近 5.5%，創兩個月來最大跌幅。

巴克萊分析師 Dan Levy 在致投資人的一份報告中，將特斯拉股票評級從從「增持」(Overweight) 降至「持有」 (equal weight)，將目標價從 220 美元上調至 260 美元。

Levy 稱，最近特斯拉多頭忽略基本面有關的問題，儘管特斯拉並沒有完全根據基本面進行交易，目前的預估本益比為 80 倍，但 Levy 確實就特斯拉股票與一個月前股價提出了一些有趣的觀點。

特斯拉向非特斯拉電動車開放超級充電站，此舉讓特斯拉有資格從聯邦政府提供的數以十億美元計的資金中分得一杯羹 (圖：shutterstock)

過去一個月，特斯拉股價上漲約每股 93 美元，漲幅達 52%，使該公司的市值增加了近 3000 億美元。

Levy 在報告中寫道：「該股最近的上漲可以最好地解釋為市場當前由人工智慧 (AI) 驅動的主題交易，以及對最近特斯拉向非特斯拉電動車開放超級充電站的興奮之情。」

Levy 建議：「儘管我們對特斯拉近期漲勢並不感到驚訝，但我們認為持觀望態度是謹慎的做法。」

特斯拉 (TSLA-US) 重挫 5.46% 至每股 259.46 美元，創 2 個月來最大跌幅，年初迄今該股漲幅高達 140.02%，表現遠優於那指 (29.99%) 和標普指數 (14.16%)。