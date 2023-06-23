策略師：特斯拉處於「超買」區間 漲勢恐將瓦解

隨著華爾街警告市場對特斯拉 (TSLA-US) 的 人工智慧（AI） 發展過度樂觀，該公司在過去一個月如閃電般上漲的股價開始顯露崩潰的跡象。

儘管特斯拉週四 (22 日) 收盤上漲 2%，但 2 個技術訊號仍然閃爍紅燈。特斯拉週三股價觸及較前一天更高的高點，以及更低的低點。此外，該股收盤低於前一天的低點。週三股價下跌 5.5%。

Miller Tabak + Co 首席市場策略師 Matt Maley 表示，這可以視為買家已經筋疲力盡的跡象，至少在短期內如此。他指出，有跡象表明特斯拉整理的時機已經成熟，該股已經變得「非常超買」。

本月初，隨著該股強勁上漲，標示短期買入和賣出訊號的 14 天相對強弱指數 (RSI) 落入超買區域，是自 2021 年底以來的最高水平，通常說明股價修正即將到來。

由於人們再度擔憂美國聯準會 (Fed) 將持續採取鷹派立場，並引起廣泛科技股拋售之際，對這家電動汽車製造商來說也是個壞消息。

本週，有 2 位華爾街分析師在多天內 2 次下調特斯拉股價評級，並警告稱，特斯拉的 AI 發展潛力遭到高估。

特斯拉長期多頭、摩根士丹利分析師 Adam Jonas 在一份報告中寫道：「雖然我們同意將特斯拉歸類為 AI 公司的好處，但是我們強烈建議不要與 AI 公司混為一談。」他認為，該股未來 12 個月的走勢預期仍將由電動車市場供需主導。

Jonas 指出，雖然特斯拉正在開發多項屬於更廣泛 AI 範疇的技術，例如自動駕駛軟體和 Optimus 機器人，但是自動駕駛和生成式 AI 是兩種截然不同的技術。