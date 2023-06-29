美股重點新聞摘要2023年06月29日

今日操盤前瞻

美股財報 (6/28 盤後)：美光 (MU)

歐元區 6 月經濟、工業景氣指數、消費者信心指數終值

美國 Q1 實質 GDP、消費者支出、核心 PCE 物價指數季增年率終值

美國上周失業金、成屋簽約銷售指數

美若祭 AI 晶片新管制 輝達 CFO：美國產業將永遠失去在中國的機會

美國傳出可能擴大人工晶片 (AI) 出口管制，輝達 (Nvidia) 財務長 Colette Kress 周三 (28 日) 表示，此舉雖然不會對獲利產生立即、實質的影響，但長期來說，美國產業將永遠失去在中國的發展機會，這對美國晶片產業是沉重的長期成本，也是對美中關係的又一打擊。閱讀全文...

美光 Q4 展望佳 CEO 稱營收低谷已過 盤後一度揚升 4%

記憶體大廠美光 (Micron) 周三 (28 日) 盤後公布上季財報優於預期，並給出樂觀財測。公司表示，儘管中國當局的調查仍是重大阻力，但供過於求的情況正在改善，整個記憶體產業已經渡過營收低谷，消息激勵盤後股價彈升。閱讀全文...

Fed 公布美國 23 家銀行均通過壓力測試

聯準會週三 (28 日) 盤後公布年度銀行壓力測試結果，所有 23 家美國銀行經受住嚴重的經濟衰退，同時繼續向消費者和企業提供貸款，安然度過測試，凸顯美銀行體系仍具彈性。閱讀全文...

Fed 主席鮑爾重申鷹派立場 暗示 7、9 月繼續升息

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三（28 日）在歐洲央行年度論壇上重申對抗通膨的鷹派立場，暗示可能在 7 月和 9 月升息，以遏止持續的物價壓力並替就業市場降溫。閱讀全文...