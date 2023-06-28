〈美股早盤〉投資人靜待Fed主席鮑爾談話、晶片股走跌 主要指數開低

美國晶片股早盤走低，受此前消息指出美國可能限制向中國銷售人工智慧（AI）晶片的壓力影響，另外投資人靜候聯準會（Fed）主席鮑爾談話，以尋找未來利率政策線索，美股主要指數周三（28 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 20 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌近 1.5%。

美國昨日公布的一系列數據顯示，美國經濟的幾個領域出現令人驚訝的強勁態勢與韌性，進一步延後經濟衰退的可能性。Fed 主席鮑爾上周在國會作證的證詞中已經強調，Fed 在本月的會議上保持利率不變後，可能會恢復收緊貨幣政策。

鮑爾未來兩天將參加歐洲央行年度研討會，該會議被稱為歐洲版的「傑克遜洞全球央行年會」。鮑爾可能會與其他央行總裁在論壇上強化鷹派傾向，最新的強勁經濟數據也給足了他底氣。

美銀執行長預估，要想讓通膨更接近目標，Fed 今年可能還有幾次升息。不過，比起其他七大工業國（G7）國家，Fed 的抗通膨成果還算領先。美銀執行長周二受訪時表示，美國通膨率可能要到 2025 年才能達到 Fed 的 2% 目標。

Wedbush 的科技股分析師、知名特斯拉多頭 Dan Ives 表示，生成式人工智慧（AI）現在風靡一時但這並不只是炒作，這是「第四次工業革命」。

他在採訪中表示，這可與 1995 年網路時代相比擬，不認為這是一個炒作周期。第四次工業革命是指 AI、自動駕駛汽車和物聯網等技術進步對人類的生活、工作和聯絡方式造成的巨大變革。

個股方面，美股早盤晶片股走跌，此前有報導指出，拜登政府打算最快在 7 月對中國出口的人工智慧（AI）運算晶片實施新限制。截稿前，輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 周三早盤股價均跌近 2%，英特爾 (INTC-US) 跌逾 1%。

截至台北時間周三（28 日）21 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤下跌 0.13%，至每股 118.18 美元

美國科技巨擘 Alphabet 旗下 Google 近期可謂各類麻煩不斷來襲。最新一項研究顯示，Google 在其他網站投放廣告時，大多數時候違反自己訂下的標準。這家科技公司不僅在自身的 YouTube 網站和應用程式上投放廣告，同時還通過其 Google 合作夥伴計畫在協力廠商網站上投放廣告。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.47%，至每股 336.13 美元

日本電子遊戲巨擘索尼的一名高管作證表示，微軟收購動視暴雪將對索尼遊戲主機業務造成重大打擊，並給 PlayStation 遊戲玩家帶來「降級」的體驗。索尼高管的證詞可謂支持了美國聯邦貿易委員會（FTC）關於該項收購交易將阻礙市場競爭的說法。

甲骨文 (ORCL-US) 早盤上漲 0.40%，至每股 118.31 美元

甲骨文公司（Oracle）周三（28 日）表示，將在其企業人力資源軟體中加入生成式人工智慧（AI）功能，旨在幫助起草職位描述和員工績效目標等任務，相較於現今當紅的聊天機器人模式，該功能屬於一鍵生成模式，目的是考量良好且安全的結果，預估將在今年年底推出。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月批發庫存月率初值報 - 0.1%，預期 - 0.2%，前值 - 0.3%

華爾街分析：

道富銀行（State Street Bank and Trust Co.）EMEA 宏觀策略主管 Timothy Graf 表示，儘管華府採取更嚴厲的行動將對輝達等晶片製造商造成挫折，但不太可能顯著削弱投資人對這些股票的興趣，這些股票在 AI 熱潮的支持下飆升。他認為，這次的股價下跌僅只是一個小幅回檔。