波音：中國近九成737 MAX已恢復商業營運

美國飛機製造商波音周三（28 日）在其官方微信上表示，截至 6 月底，約 90% 的中國波音 737 MAX 機群已經恢復商業營運。波音中國總裁 Sherry Carbary 表示，一些飛機已經被派往地區國際航線。消息傳出後，波音周三盤前股價漲逾 1%。

2019 年 3 月衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）營運的一架波音 737 MAX 飛機空難墜毀，這是該機型在五個月內發生的第二起致命事故，此後中國停飛了整個波音 737 MAX 飛機。根據官方消息，當時中國航空公司停飛了全部 96 架 737 MAX。

Carbary 周三在波音官方微信上表示，到 6 月底大約 90% 的中國 737 MAX 機群已經恢復商業營運，其中一些飛機被安排在連接中國國內城市和中亞、東南亞的國際航線上。

根據外媒報導，中國國有的南方航空 (600029-CN) 是首家在 737 MAX 停飛近 4 年後於今年 1 月恢復飛行的航空公司。此後，中國航空公司逐漸將該機型重新投入營運。今年 4 月，波音公司預估中國一半的 MAX 飛機已重返飛行行列。

截稿前，波音 (BA-US) 周三盤前股價上漲 1.44%，每股暫報 212.45 美元。