穆迪：舊金山商辦市場搖搖欲墜 恐掀骨牌效應

穆迪分析 (Moody’s Analytics) 指出，隨著巨額房貸即將在明年到期，美國舊金山商業房地產市場恐怕面臨骨牌效應帶來的風險。

舊金山最大的購物中心和兩大飯店業主，6 月接連停止支付抵押貸款，計劃放棄房產，這也讓即將到期的巨額商辦貸款，成為外界關注的焦點。

由商業房地產經濟主管 Thomas LaSalvia 領導的穆迪分析團隊於報告指出，一項關鍵問題是，舊金山正處於滾雪球般的局面，讓人對當地情況的「臨界質量」(critical mass) 感到質疑。

報告中說：「城市的生死取決於臨界質量，現在的問題是，舊金山在失去臨界質量之前，還能撐多久？」臨界質量是核能用語，指的是維持核分裂連鎖反應，所需的裂變材料質量最小值。

儘管人們對於人工智慧 (AI) 的潛能抱持樂觀態度，但面對遠距辦公、街道安全以及其他重大挑戰，舊金山幾乎是全美復甦動能最弱的城市之一。

FactSet 數據顯示，今年大型科技股走強，帶動標普 500 指數迄今漲幅達到 14%，那斯達克綜合指數也大漲近 30%。然而，除了面對業主債台高築的困境之外，這座科技重鎮還面臨信貸短缺，以及借貸成本明顯增加的困擾。

(圖: 穆迪分析)

穆迪整理圖表顯示，舊金山在 2024 年到期的未償商業房貸餘額為 24 億美元，是全美第四大。另據世邦魏理仕 (CBRE) 稱，截至今年 Q1，舊金山的商辦大樓空置率高達 29.4%，創下記錄新高。

穆迪分析團隊表示，在這樣的背景下，舊金山到期的商辦貸款恐面臨嚴重的再融資風險，到期的租約也可能進一步拖累房產的收入負債比。