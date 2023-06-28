人們爭相逃離商業房地產 價值投資者卡拉曼：可能帶來購買的機會

傳奇價值投資者卡拉曼 (Seth Klarman) 周二 (27 日) 表示，他正在經濟潛在放緩之前，關注房地產領域的機會。

儘管目前購買與商業房地產市場相關的不良資產和債務目聽起來風險極高，但對於卡拉曼與其價值投資方式來說，現在卻可能是介入的好時機。

他表示，房地產面臨許多基本面挑戰，這些挑戰引發了緊急拋售。但隨著所有人都在放棄這個領域，卻可能因此帶來購買的機會。

卡拉曼是總部位於波士頓的避險基金 Baupost Group 的共同創辦人，這一基金是全球最大的避險基金之一，管理著近 300 億美元的資金。在波動性加劇和商業房地產危機的情況下，卡拉曼認爲，可以利用這一形勢。

此前，Baupost Group 於 2012 年購買了雷曼兄弟 4.56 億美元的債權，距該公司在 2008 年金融危機期間破產已有 4 年之久。

卡拉曼說：「你可以在其他人正在做的事情的邊緣找到機會，找到在其他人像倒掉洗澡水的時候發現機會。它們確實存在，你必須要有耐心。」

至於經濟，他表示，隨著消費者花掉多餘的儲蓄以及聯準會繼續收緊貨幣政策，經濟放緩可能會在 2024 年初成為現實。

卡拉曼說：「我認為我們可能會陷入低迷。經濟正在放緩，通膨的許多方面都得到了更好的控制。但聯準會的目標是為經濟降溫，而實現這一目標的方法之一是引發某種衰退。」