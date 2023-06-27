美國商辦泡沫將破? 價值已跌約27%

數據分析公司 Green Street 的數據顯示，自美聯準會 (Fed) 從 2022 年 3 月開始升息以來，美國商業房地產，尤其是辦公大樓的交易量和價格急劇下跌。其中，辦公大樓的價值已下跌約 27%，商業公寓大廈價格下跌了 21%，購物中心價格下跌 18%。

保德信金融 (Prudential Financial) 旗下商業地產研究機構 PGIM Real Estate 分析師認為，商業房地產價值的「大重整」可能會極度緩慢。歷史經驗來看，在 2008 年金融危機後，美國商辦價格花了 6 年時間才復甦。

世邦魏理仕集團 (CBRE Group) 全球首席經濟學家 Richard Barkham 說：「我們認為這一次恐怕需要 10 年時間。」

隨著央行升息以壓制通膨飆升，更高的利率已使得業主和貸款人面臨更高的購買和再融資成本。

根據美國抵押貸款銀行家協會 (Mortgage Bankers Association) 的數據顯示，美國地區今年和明年將有約 1.4 兆美元的商業房地產貸款到期。當最後期限來臨，業主可能難支出大筆本金，面臨更多的違約。

由於成本過高，如今包括黑石集團、太平洋投資管理公司 (Pimco) 等大型機構所有者，已經開始停止支付部分商辦的款項，來使現金和資源有更好的用途。

紐約大學和哥倫比亞大學的研究人員進行的一項聯合研究預估，紐約辦公大樓空置率預計今年將達到創紀錄的 22.7%，辦公大樓通常佔該市財產稅收入的約 20%。至 2029 年，受疫情時期掀起的遠距辦公影響，該市的辦公大樓價值將較疫情前還低 44%。