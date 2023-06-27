美國4月標普CoreLogic Case-Shiller房價指數連漲3個月

美國 4 月房價連續第 3 個月上漲，可能鞏固房價的復甦。這雖進一步給困難的房市買家帶來挑戰，但也使屋主能夠彌補近期的部分資產損失。

周二 (27 日) 公布的數據顯示，4 月標普 CoreLogic Case-Shiller 美國全國房價指數環比上漲 1.3%。20 大城房價指數顯示，經季節性調整後，4 月房價較 3 月上漲 0.5%，優於經濟學家預期的 0.35% 。

不過，與去年同期相比，4 月全國指數同比下降 0.2%，為 2012 年 4 月以來首見；而 20 大城指數則下降 1.7%，仍優於經濟學家預期的 2.6%。

標普道瓊指數總經理拉扎拉 (Craig J. Lazzara) 在新聞聲明中表示：「2023 年 4 月美國房市繼續走強。」「房價在 2022 年 6 月達到頂峰後一路下降到 2023 年 1 月，然後開始復甦。」

房價較上月上漲也反映出房市供應嚴重不足，購屋族除了面對轉售市場的少數選擇，就只能轉而購買價格更高的新屋。

房產刊物《Keeping Current Matters》首席經濟學家拉蒂烏 (George Ratiu) 表示：「對於 2023 年上半年的房市而言，需求反彈直接導致了供應仍不足。」「這種持續動態更增加了房價的上行壓力，尤其是在平價市場。」

與去年相比，房價漲幅最大的城市是邁阿密、芝加哥和亞特蘭大，年漲幅分別為 5.2%、4.1% 和 3.5%。

根據標普 CoreLogic Case-Shiller 指數，東南部再次成為美國最強勁的住房地區，4 月房價成長 3.6%。

此外，西雅圖和舊金山的房價年跌幅分別為 12.4% 和 11.1%。西部地區房價總體下跌 6.9%，是表現最差的地區。

到目前為止，雖然房貸利率仍然很高，但房價逆轉似乎仍在持續。

Realtor.com 首席經濟學家黑爾 (Danielle Hale) 在電子郵件中表示：「雖然負擔能力下降，但買家預算緊張和庫存有限迫使競爭，房價趨勢陷入一場拉鋸戰。」

她補充說，最新房價數據「強化了一種觀點，即房價會對利率調整做出反應，因為購屋族在當今昂貴的房市上繼續突破預算界限。」

例如，4 月利率整個月都保持在 6.5% 以下。 這有助於推動當月新屋銷售，而成屋銷售則持平。

但利率還沒有軟化到足以說服許多屋主掛牌出售房屋的程度。近 90% 的屋主的房貸利率在 6% 以下，許多人感覺自己被綁在現有房屋上。在當今環境下賣屋意味著以歷史最低的房貸利率換取兩倍價格的房屋。