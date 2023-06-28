ＷSJ：美國考慮對中國祭新一波AI晶片出口管制

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，對中國人工智慧 (AI) 技術實力日益成長的擔憂，促使拜登政府考慮對中國實施新一波 AI 晶片出口管制。

知情人士透露，美國商務部最快可能在下月初採取行動，在未獲得當局授權的情況下，將禁止向中國等地客戶出口輝達 (Nvidia) 和其他晶片商生產的 AI 晶片。

為打擊中國半導體野心，美國政府去年 10 月宣布對中國實施一系列晶片出口管制措施。

一些知情人士表示，這波行動會是前述管制規範的一部分。繼去年禁止輝達、超微 (AMD) 向中國出口高階 AI 晶片後，此舉恐會進一步削弱中國發展 AI 技術的能力。

為符合美對中的出口管制，輝達此前宣布在中國市場推出規格較低的高階晶片 A800，以取代 A100，但知情人士透露，美國考慮的新限制令，甚至打算禁止輝達在未經許可的情況下向中國出售 A800 晶片。

針對上述報導，美國商務部和超微未立即回應置評請求，輝達拒絕置評。

除了 AI 晶片以外，一些知情人士表示，美國政府還考慮限制向中國 AI 公司出租雲端服務，因部分中國企業利用這項服務，來規避美方的先進晶片出口禁令。

目前還不確定上述管制令的具體發布時間，但知情人士透露，拜登政府可能會等到財政部長葉倫 (Janet Yellen) 完成 7 月初訪中行程後採取行動，避免觸怒北京政府。