Unity推出AI商城 股價飆漲15%

遊戲引擎 Unity (U-US) 周二 (27 日) 宣布推出人工智慧 (AI) 軟體的商城，將其定位為科技產業最熱門領域的平台，激勵股價漲逾 15% 至每股 42.38 美元。

2D 和 3D 遊戲引擎商 Unity 成立於 2004 年，總部在美國舊金山，提供遊戲開發和上架工具，自 2008 年發表首款款支援 iPhone 的手機遊戲後，便擴展各種手遊引擎。

Unity 的客戶將用其遊戲引擎軟體為手機、遊戲機和虛擬現實耳機製作遊戲，例如使用獨立公司 Inworld AI 或 Polyhive 的 AI 軟體生成遊戲對話或脈絡和圖片。

AI 公司將能把他們的軟體分發給遊戲製造商，並透過 Unity 的 Asset Store 進行收費。

Unity 股價飆升之際，其執行長 John Riccitiello 近日談到，他在 AI 領域看到了公司潛力，認為 AI 將大幅度改變遊戲，其中之一是可加速遊戲的製作，且讓遊戲更便宜又更好。「這正在發生。」他周一受訪時表示。

另外，富國銀行分析師 Brian Fitzgerald 周二報告給予該公司「加碼」評級和 48 美元的目標價。

Fitzgerald 認為，投資者可能會將 Unity 現行股價視為買進機會，該公司可以靠其數位公司和其他面向企業的模擬產品將業務擴展到遊戲之外。

Fitzgerald 認為，雖然從長遠來看，互動娛樂行業的整合可能會推動大型工作室開發自家的遊戲開發工具 / 資產，但 Unity 在該領域仍具有強大競爭地位。

該報告也指出，「元宇宙」的炒作熱潮退燒，這創造了買進機會。

在投資人注意到 Unity 的 AI 亮點前，Unity 與頭戴設備息息相關，例如 Meta 的頭戴設備，因為 Unity 的軟體可用於創建虛擬實境 (VR) app。

蘋果 6 月發布混合實境 （MR）頭戴裝置 Vision Pro，並宣布正與遊戲引擎開發商 Unity 合作，激勵該股上漲。蘋果 Vision Pro 預定明年初開始發售。