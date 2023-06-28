〈美股盤後〉Lordstown暴跌17% 道瓊升超210點 終止連6跌

優於預期的經濟數據提振市場情緒，美股主指週二 (27 日) 氣勢如虹，道瓊收紅逾 210 點，終止連續六個交易日下跌局面，Lordstown 暴跌 17%，台積電 ADR 漲近 2%。

數據方面，美國 6 月消費者信心升至 109.7，創 2022 年 1 月以來新高，與此同時，消費者對未來 12 個月通膨預期從 5 月前值 6.1% 降至 6%，寫 2020 年 12 月以來新低。

美國 5 月耐久財訂單量已連續 3 個月成長，商業設備訂單連續第二個月成長，主要歸功於飛機大訂單量增帶動，凸顯聯準會激進升息下，儘管借貸成本高企，經濟不確定性大，但企業仍在進行長期投資。

由於聯準會表示利率政策決定一直取決於數據，本週的一份重要報告將是 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數。

政經方面，一年一度的歐洲央行 (ECB) 年度論壇在葡萄牙南部登場，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde)、聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)、英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 以及日本央行總裁植田和男將齊聚一堂，參與小組討論。

聯準會主席鮑爾上週頻頻「放鷹」，聯準會年內還可能升息兩次，促使交易員幾乎完全放棄對今年降息押注，經濟衰退的擔憂與日俱增。

值得注意的是，在利率上升、通膨持續和增長放緩的壓力影響下，美國 2023 年的民營企業破產申請已遠遠超過疫情初期記錄的最高點，美國電動車新創企業 Lordstown Motor 週二加入聲請破產的行列。

幣圈近期重燃新希望，比特幣隨之走高，貝萊德上週提出推出現貨比特幣 ETF 的計劃引起市場轟動，貝萊德的比特幣現貨 ETF 規避美國證券交易委員會 (SEC) 此前拒絕類似申請的風險，因此獲批的可能性不小。

不過，由「女股神」伍德 (Cathie Wood) 所職掌的方舟投資 (ARK) 表示，他們將是第一個獲批比特幣現貨 ETF 的潛在公司，因為他們較早於貝萊德等機構的申請，佔有時間上優勢。

週二 (27 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊僅醫療板塊收黑，非必需消費品、資訊科技和材料領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Alphabet 獨弱。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.45%；Meta (META-US) 上漲 3.08%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.51%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.01%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.82%。

道瓊成分股逾半走高。波音 (BA-US) 上漲 1.87%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.9%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.28%；Nike (NKE-US) 上漲 1.67%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 暴跌 9.34%。

費半成分股集體收紅。Wolfspeed (WOLF-US) 飆漲超 10%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.83%；AMD (AMD-US) 上漲 2.68%；美光 (MU-US) 上漲 2.05%；德儀 (TXN-US) 上漲 4.48%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.71%；輝達 (NVDA-US) 上漲 3.06%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.97%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.92%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.62%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.40%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 和 Snowflake (SNOW-US) 分別漲超過 3% 和 4%。兩家公司週二宣布一項新的合作夥伴關係，幫助來自金融、醫療保健和零售等產業的客戶，使用自家數據來構建人工智慧 (AI) 模型。

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 3.80% 至每股 250.21 美元。美國汽車工程師學會 (SAE) 宣布支持特斯拉充電標準 (NACS) 成為美國的充電行業標準。同日，瑞典汽車製造商 Volvo 和特斯拉簽屬協議，允許其電動車使用特斯拉在美國、加拿大和墨西哥的超級充電站。

嘉年華郵輪 (CCL-US) 猛升 8.84% 至每股 15.89 美元。嘉年華郵輪第二季營收為 49.1 億美元，超過市場預期的 47.7 億美元

Lordstown Motors (RIDE-US) 暴跌 17.18% 至每股 2.29 美元。將根據美國《破產法》第 11 章進行破產重組，並啟動針對車輛、智慧財產權等的銷售程序，以最大程度地提高公司資產的價值。Lordstown 對鴻海提告，指控鴻海不願按照承諾購買額外股份，還誤導有關合作開發車輛的計畫。

美商邁凌科技 MaxLinear(MXL-US) 上漲 4.57% 至每股 29.75 美元。快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技 (SIMO-US) 跳升 5.86% 至每股 80.62 美元。邁凌科技計劃以 38 億美元收購慧榮科技。目前該收購已經獲得兩個中國監管機構批准，但仍需要中國反壟斷監管機構的批准。

經濟數據

美國 4 月 FHFA 房價指數月率報 0.7%，預期 0.3%，前值 0.5%

美國 4 月 FHFA 房價指數年率報 3.1%，預期 3.1%，前值 3.7%

美國 5 月耐久財訂單月增率初值報 1.7%，預期 - 0.9%，前值 1.2%

美國 5 月核心耐久財月增率初值報 0.6%，預期 - 0.1%，前值 - 0.6%

美國 6 月經濟評議會消費者信心指數報 109.7，預期 104.0，前值 102.3

美國 5 月新屋銷售年化總數報 76.3 萬戶，預期 67.5 萬戶，前值 68 萬戶

美國 5 月新屋銷售年化月率報 12.2%，預期 - 3%，前值 4.1%

華爾街分析

BlueBay 資產管理公司投資長 Mark Dowding 指出：「隨著各國央行升息週期接近尾聲，這給人們帶來經濟相對軟著陸的希望，而不會出現更嚴重的衰退。」

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 樂觀認為：「美股科技股正在為長期上漲趨勢做好準備，預計今年下半年科技股有望上漲 12% 至 15%。」

Horizon Investments 資訊長 Scott Ladner 表示：「那些一直持續整個季趨勢最後在季末開始出現逆轉的情況並不罕見，小型股週二表現良好，而那指表現不佳，這一事實，可能同樣反映了本季末的投資組合調整效應。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主