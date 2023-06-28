〈美股盤後〉Lordstown暴跌17% 道瓊升超210點 終止連6跌

優於預期的經濟數據提振市場情緒，美股主指週二 (27 日) 氣勢如虹，道瓊收紅逾 210 點，終止連續六個交易日下跌局面，Lordstown 暴跌 17%，台積電 ADR 漲近 2%。
數據方面，美國 6 月消費者信心升至 109.7，創 2022 年 1 月以來新高，與此同時，消費者對未來 12 個月通膨預期從 5 月前值 6.1% 降至 6%，寫 2020 年 12 月以來新低。
美國 5 月耐久財訂單量已連續 3 個月成長，商業設備訂單連續第二個月成長，主要歸功於飛機大訂單量增帶動，凸顯聯準會激進升息下，儘管借貸成本高企，經濟不確定性大，但企業仍在進行長期投資。
由於聯準會表示利率政策決定一直取決於數據，本週的一份重要報告將是 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數。
政經方面，一年一度的歐洲央行 (ECB) 年度論壇在葡萄牙南部登場，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde)、聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)、英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 以及日本央行總裁植田和男將齊聚一堂，參與小組討論。
聯準會主席鮑爾上週頻頻「放鷹」，聯準會年內還可能升息兩次，促使交易員幾乎完全放棄對今年降息押注，經濟衰退的擔憂與日俱增。
值得注意的是，在利率上升、通膨持續和增長放緩的壓力影響下，美國 2023 年的民營企業破產申請已遠遠超過疫情初期記錄的最高點，美國電動車新創企業 Lordstown Motor 週二加入聲請破產的行列。
幣圈近期重燃新希望，比特幣隨之走高，貝萊德上週提出推出現貨比特幣 ETF 的計劃引起市場轟動，貝萊德的比特幣現貨 ETF 規避美國證券交易委員會 (SEC) 此前拒絕類似申請的風險，因此獲批的可能性不小。
不過，由「女股神」伍德 (Cathie Wood) 所職掌的方舟投資 (ARK) 表示，他們將是第一個獲批比特幣現貨 ETF 的潛在公司，因為他們較早於貝萊德等機構的申請，佔有時間上優勢。
週二 (27 日) 四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 212.03 點，或 0.63%，收 33,926.74 點。
- 那斯達克指數上漲 219.9 點，或 1.65%，收 13,555.67 點。
- 標普 500 指數上漲 49.59 點，或 1.15%，收 4,378.41 點。
- 費城半導體指數大漲 126.64 點，或 3.60%，收 3,642.41 點。
焦點個股
科技五大天王僅 Alphabet 獨弱。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.45%；Meta (META-US) 上漲 3.08%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.51%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.01%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.82%。
道瓊成分股逾半走高。波音 (BA-US) 上漲 1.87%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.9%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.28%；Nike (NKE-US) 上漲 1.67%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 暴跌 9.34%。
費半成分股集體收紅。Wolfspeed (WOLF-US) 飆漲超 10%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.83%；AMD (AMD-US) 上漲 2.68%；美光 (MU-US) 上漲 2.05%；德儀 (TXN-US) 上漲 4.48%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.71%；輝達 (NVDA-US) 上漲 3.06%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.97%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.92%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.62%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.40%。
企業新聞
輝達 (NVDA-US) 和 Snowflake (SNOW-US) 分別漲超過 3% 和 4%。兩家公司週二宣布一項新的合作夥伴關係，幫助來自金融、醫療保健和零售等產業的客戶，使用自家數據來構建人工智慧 (AI) 模型。
特斯拉 (TSLA-US) 收紅 3.80% 至每股 250.21 美元。美國汽車工程師學會 (SAE) 宣布支持特斯拉充電標準 (NACS) 成為美國的充電行業標準。同日，瑞典汽車製造商 Volvo 和特斯拉簽屬協議，允許其電動車使用特斯拉在美國、加拿大和墨西哥的超級充電站。
嘉年華郵輪 (CCL-US) 猛升 8.84% 至每股 15.89 美元。嘉年華郵輪第二季營收為 49.1 億美元，超過市場預期的 47.7 億美元
Lordstown Motors (RIDE-US) 暴跌 17.18% 至每股 2.29 美元。將根據美國《破產法》第 11 章進行破產重組，並啟動針對車輛、智慧財產權等的銷售程序，以最大程度地提高公司資產的價值。Lordstown 對鴻海提告，指控鴻海不願按照承諾購買額外股份，還誤導有關合作開發車輛的計畫。
美商邁凌科技 MaxLinear(MXL-US) 上漲 4.57% 至每股 29.75 美元。快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技 (SIMO-US) 跳升 5.86% 至每股 80.62 美元。邁凌科技計劃以 38 億美元收購慧榮科技。目前該收購已經獲得兩個中國監管機構批准，但仍需要中國反壟斷監管機構的批准。
經濟數據
- 美國 4 月 FHFA 房價指數月率報 0.7%，預期 0.3%，前值 0.5%
- 美國 4 月 FHFA 房價指數年率報 3.1%，預期 3.1%，前值 3.7%
- 美國 5 月耐久財訂單月增率初值報 1.7%，預期 - 0.9%，前值 1.2%
- 美國 5 月核心耐久財月增率初值報 0.6%，預期 - 0.1%，前值 - 0.6%
- 美國 6 月經濟評議會消費者信心指數報 109.7，預期 104.0，前值 102.3
- 美國 5 月新屋銷售年化總數報 76.3 萬戶，預期 67.5 萬戶，前值 68 萬戶
- 美國 5 月新屋銷售年化月率報 12.2%，預期 - 3%，前值 4.1%
華爾街分析
BlueBay 資產管理公司投資長 Mark Dowding 指出：「隨著各國央行升息週期接近尾聲，這給人們帶來經濟相對軟著陸的希望，而不會出現更嚴重的衰退。」
Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 樂觀認為：「美股科技股正在為長期上漲趨勢做好準備，預計今年下半年科技股有望上漲 12% 至 15%。」
Horizon Investments 資訊長 Scott Ladner 表示：「那些一直持續整個季趨勢最後在季末開始出現逆轉的情況並不罕見，小型股週二表現良好，而那指表現不佳，這一事實，可能同樣反映了本季末的投資組合調整效應。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主