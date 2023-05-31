調查：雖房貸利率偏高 美國房價跌幅不如預期

《路透》調查房地產分析師後指出，雖然人們普遍預期利率將會長時間保持偏高水平，但今年美國房價的跌幅將低於之前預期，然後在 2024 年停滯不前。

即使 Fed 推動 40 年來最激進的緊縮周期，但平均房價從最近的峰值只下跌 5%，與疫情期間 45% 的漲幅相比幾乎沒有下降。

房市是對利率最敏感的經濟部門之一，這種韌性在很大程度上歸因於房屋供應十分緊張，預計至少在未來 6 個月內不會緩解。

《路透》在 5 月 15 日至 30 日對 30 位房地產分析師進行的民調顯示，房價在連續 8 個月下跌後於 3 月恢復上漲，預估今年將下平均跌 2.8%。低於 3 月預測的 4.5% 的降幅。

根據 S&P CoreLogic Case-Shiller 綜合指數衡量的 20 大城平均房價預計明年將停滯不前。

即使由高點跌至低點的 9% 跌幅，也不到 2007-2008 年全球金融危機期間衰退的三分之一，讓購屋族徒呼負負。

諮詢公司 Capital Economics 房地產經濟學家霍爾 (Sam Hall) 表示，「展望未來，房價還有進一步下跌的空間。負擔能力仍然緊張，經濟疲軟將打壓購屋族信心。」「由於供應可能會持續緊張，房價可能不會像之前預期的那樣下跌。」

房價上漲以及消費者通膨率居高不下顯示，Fed 在將其關鍵利率從 2022 年初的近零調升至 5.00-5.25% 後，至少將維持利率不變至 2023 年底，從而對房貸利率施加上行壓力。

30 年期固定房貸利率目前約在 6.7%，預計 2023 年全年平均為 6.2%。由於預期 Fed 屆時將降息，2024 年將下滑至 5.5%。

這些高房貸利率限制了住房供應，給房價和需求帶來了上行壓力。

BMO 資本市場資深經濟學家古堤瑞 (Sal Guatieri) 說，「即使房貸利率自 2021 年以來翻了一倍以上，但業主並沒有被迫出售，因為大多數人都有工作，而且許多人不願將房屋掛牌，因為他們在長期房貸上享有不錯的優惠。」

成屋銷售目前的年率為 428 萬套，遠低於 2021 年 1 月 656 萬套的峰值，預計將保持在這一水平附近。

略高於 70% 的受訪者表示，在今年底之前，房價出現大幅下滑的可能性遠大於反彈。

古堤瑞補充說：「如果 Fed 被迫進一步收緊政策以遏制通膨，房市可能會繼續下滑。」