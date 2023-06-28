特斯拉NACS將成美國產業標準 Volvo為首家採用歐洲車商

美國汽車工程師學會（SAE）周二（27 日）表示，特斯拉 (TSLA-US) 的電動車充電技術很快就會成為美國標準，將加速審核特斯拉的「北美充電標準」（NACS）是否可能成為公眾標準。同日瑞典汽車製造商 Volvo 和特斯拉簽屬協議，允許其電動車使用特斯拉在美國、加拿大和墨西哥的超級充電站。

數周以來，特斯拉的 NACS 一直在蓄勢待發，通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 都已接受該公司的充電規格，避開拜登政府早些時候為使「組合充電系統」(CCS) 成為美國主流充電標準的努力。

SAE 表示會加速審查特斯拉的 NACS 是否有可能成為公共標準，同時也在聲明中提到，新的 SAE NACS 連接器標準將加快開發，這是強化北美電動車充電基礎設施的幾個關鍵舉措之一。

同日，Volvo 宣布和特斯拉簽屬協議，從 2025 年開始在美國、加拿大和墨西哥三國的自家電動車將配備特斯拉 NACS 的充電接口，而選擇 CCS 充電系統的車主則可以用公司提供的變壓器進行充電。

這項協議讓 Volvo 成為首家採用特斯拉 NACS 的歐洲車商，也加入上述通用、福特、Rivian(RIVN-US) 等車商和充電設備製造商的行列。

SAE 加快審查和 Volvo 宣布加入 NACS 的消息，意味著特斯拉該項充電技術在取代競爭對手標準 CCS 方面取得眾帶進展，CCS 充電技術獲得美國拜登政府的支持。美國政府將提供 75 億美元的資金，加快電動車充電站在國內的部署。