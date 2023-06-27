旅遊需求強勁+燃油成本下跌 分析師：達美航空可望調升獲利財測

分析師表示，達美航空 (DAL-US) 周二 (27 日) 與投資人分享其近期和中期業務戰略時，可能會調升全年獲利預期，理由是旅遊需求強勁和燃油成本下降。

部分分析師還預計這家總部位於亞特蘭大的航空公司將提供更多有關其發展會員信用卡和飛機維護和維修業務的計劃的細節。

該公司預計 2023 年調整後每股獲利在 5 至 6 美元間。但由於旅遊需求、尤其是海外旅遊未見放緩，而且燃油成本有所下降，分析師調升達美航空的獲利預期。

Raymond James 航空公司分析師西思 (Savanthi Syth) 預計，該公司將把全年每股獲利預測至少調升 50 美分。

同樣，Seaport Research Partners 分析師麥肯齊 (Daniel McKenzie) 目前預計該公司今年每股獲利為 6.25 美元，比之前的預期增加 12%。

雖然利率上升、高通膨和失業率上升導致美國部分經濟放緩，但被壓抑的旅遊需求以及飛機和勞動力短缺導致的航空運力受限，支撐了機票銷售。

麥肯齊表示：「行業產能的結構性障礙和韌性需求，代表今年營收將有所改善。」

北美航空燃油成本比一年前下降約 30%，也提振了前景。

達美航空本月恢復了 2020 年 3 月新冠疫情期間暫停發放的單季股利，代明人們對其產生自由現金流的能力越來越有信心。

該公司預計今年自由現金流將超過 20 億美元。

花旗分析師特倫特 (Stephen Trent) 預計達美航空最新的獲利財測將成為未來 30 天內其股價強勁上漲的催化劑。該航空公司股價今年來上漲約 31%。