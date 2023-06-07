英國5月房價年率下跌1% 為2012年來首次下滑

據英國最大的抵押貸款機構稱，英國房價與一年前相比下跌了 1%，這是自 2012 年以來的首次下跌。

英國抵押貸款機構 Halifax 的數據顯示，英國 5 月份的平均房價比一年前下降了 3000 英鎊，至 286532 英鎊，比 8 月份的峰值低了 7500 英鎊，凸顯出隨著英國央行持續升息，房地產市場面臨的不利因素。

市場預期英國央行還將進一步升息，利率維持高位的時間可能比先前預期的更長。

Halifax Mortgages 主管 Kim Kinnaird 表示，隨著買賣雙方調整預期，這將不可避免地影響對房地產市場的信心。他補充說，住房需求正在降溫，因此，預計房價仍將面臨進一步下行壓力。

一些經濟學家警告說，今年房地產價格可能會下跌 10%，儘管供應不足和強勁的勞動力市場提供了一些支撐。

此前，Nationwide 計算的房價跌幅更大，上周他們指出，截至 5 月份的一年中，房地產價值下降了 3.4%，這是 14 年來的最大跌幅。

儘管這可能會受到首次購房者的歡迎，但高於預期的抵押貸款利率正在擠壓他們的購買力。

來自英國金融的新數據顯示，愈來愈多的人選擇長期抵押貸款，創紀錄的五分之一首次購房者，選擇超過 35 年的抵押貸款。