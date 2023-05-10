美國房價反彈 恐減緩Fed平抑通膨的努力

Fed 可能遇到一個新問題：美國房市最近的逆轉可能會讓通膨不如預期的那樣下降。

最新數據顯示，更多購屋族進入市場，而待售庫存繼續減少。因此，影響通膨數據的關鍵因素房價自年初以來出人意料地逐月上漲。

這種趨勢可能會促使 Fed 改變行動方針，即使已表示對未來升息採取更多觀望態度。

住房成本占消費者物價指數 (CPI) 組成的三分之一，是衡量通貨膨脹的主要指標，占核心 CPI 的 40%；核心 CPI 剔除了波動較大的食品和能源成分。

CPI 權重反映出消費模式。因此，住房價格漲幅如此巨大，以至於過去幾年住房的權重大增，因為人們現在花在住房上的錢多於去餐館和旅行。

例如，2023 年 3 月 CPI 中的住房類別同比上揚 8.2%，為 1982 年 6 月以來最大的年增幅，遠高於過去 10 年。3 月的通脹率也比 Fed 2% 的總體通膨率目標高出 4 倍。

根據達拉斯 Fed 分行的數據，雖然房價上揚並未直接用於統計 CPI，但過去的趨勢顯示它與住房通膨密切相關。如果房市反彈，而且人們也在買房，這意味著租金也會再次上漲，因為對住房的需求增加了。

標普 CoreLogic Case-Shiller 全美房價指數 2 月環比意外攀升 0.2%，結束連續 7 個月的下滑。聯邦住房融資局 (FHFA) 的統計數字甚至更高，2 月月增率達到 0.5%。根據 Black Knight 的數據，3 月經季節性因素調整後的房價上漲 0.45%，為去年 5 月以來的最高水平。

由於庫存持續低落，房價一直處於高位。Fed 一系列升息抑制通膨，只會進一步降低房屋庫存。目前，許多潛在賣家都不願將自己的房屋掛牌出售，因為他們希望保有目前較低的房貸利率。

與此同時，潛在買家的流量正在上升。真正的關鍵是：競標房產的報價數量增加了。

根據 Apollo Global Management 的數據，每處已售房產收到的平均報價數量從 2022 年 12 月的 2.2 個上升到 2 月的 3 個以上。

雖然房價持續上漲，但這並不一定意味著 CPI 的住房部分會隨之上漲。根據達拉斯 Fed 的研究，相關性雖然很高，但並不是絕對的。

根據 Rent. 的最新調查結果，美國平均租金在 3 月首次出現同比下降，降幅為 0.4%。在過去的 4 個月中，租金逐月下降，與房價趨勢相反。3 月下跌 0.01% 是過去 4 次最小的跌幅。