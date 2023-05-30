CoreLogic Case-Shiller房價指數顯示 美國房價跌勢可能已到此結束

房市的激烈競爭和供應不足再次使房價升溫。

標普 CoreLogic Case-Shiller 指數周二 (30 日) 顯示，全美 3 月房價較 2022 年 3 月高出 0.7%。

標普道瓊指數總經理拉扎拉 (Craig J. Lazzara) 在新聞稿中表示，「一個月前看到的房價溫和上漲在 2023 年 3 月加速。」「兩個月的房價上漲並不能帶來明確的復甦，但 3 月數據證明，從 2022 年 6 月開始的房價跌勢可能已經結束。」

包括洛杉磯和紐約大都市區在內的 10 大城綜合指數同比下降 0.8%，而上月為上升 0.5%。包括達拉斯沃思堡和底特律地區在內的 20 大城綜合指數下跌 1.1%，低於上個月 0.4% 的年增率。

然而，房價仍逐月上漲。經季節調整後，3 月全美房價較 2 月上漲 0.4%。10 大城綜合指數上漲 0.6%，20 大城綜合指數上漲 0.5%。

拉札拉還指出，全美房價加速上漲在更小的層面上也很明顯。在經季節性調整之前，3 月 20 大城房價格全部上漲，2 月時為 12 個；2 月至 3 月所有 20 大城的房價上漲速度加快。

邁阿密、坦帕和夏洛特在 3 月的 20 大城中同比漲幅最高。夏洛特取代亞特蘭大排名第三。與一年前相比，20 大城中有 19 個房價下跌，僅芝加哥上漲 0.4%。

拉札拉補充指出，「報告中最有趣的地方之一仍然在於其明顯的地區差異。」「越往西，價格越低，西雅圖下跌 12.4%，取代舊金山的下跌 11.2% 位居榜首。東南部房價上揚 5.4%，仍然是最強勁的地區；而西部下跌 6.2%，仍是最弱的地區，這一點也不足為奇。」