〈美股早盤〉投資人憂Fed激進升息影響經濟 主要指數平盤波動

投資人擔心美國聯準會（Fed）激進的貨幣緊縮政策將傷害經濟成長，美股主要指數周一（26 日）平盤波動。

截稿前，道瓊工業指數漲近 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 30 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 1.3%。

美股周一開盤前主要指數期貨走低，因投資人權衡 Fed 是否會以持續對抗通膨行動把經濟推入衰退。

投資人越來越擔心，決心遏制通膨的央行將繼續推高利率，並冒著破壞脆弱經濟的風險。美國、挪威和英國等國的決策者強烈拒絕有關各國央行將很快停止大舉升息、甚至轉向降息的押注。Fed 主席鮑爾上周警告，美國可能需要在 2023 年再升息一到兩次。

摩根大通在最新報告中表示，美國應準備好迎接一場「溫水煮青蛙」式的衰退，因為頑強的高通膨帶來的廣泛貨幣緊縮，將導致全球同步陷入低迷。該行預設 2023 年和 2024 年宏觀經濟可能出現的四種情境，就其結論而言，用一句話總結，就是「經濟衰退更有可能發生」。

摩根大通報告指出，最有可能的結果是美國與全球其他經濟體同時陷入衰退。主要的催化劑將是各國為應對通膨而採取的激進的貨幣緊縮政策，摩根大通預估未來通膨仍將居高不下。

另外，華爾街著名空頭、摩根士丹利策略師 Michael Wilson 表示，美國股市正面臨一堵「憂慮之牆」（Wall of Worry，指股市超越一系列負面因素並持續上漲的趨勢），這可能在不久的將來引發大幅拋售。Wilson 預計，標普 500 指數今年底將收於 3,900 點，較上周五收盤點位 4,348.33 點低約 10%，然後在明年第二季升至 4,200 點。

其他消息方面，國際油價走高，交易員警告，俄羅斯的任何長期動盪都可能波及全球石油市場。俄羅斯在烏克蘭的戰爭已顛覆了貿易往來，包括中國在內的亞洲主要消費國增加了俄羅斯能源的進口。

皇家倫敦資產管理有限公司 (Royal London asset Management Ltd .) 多元資產主管 Trevor Greetham 表示：「周末發生的事情讓我們意識到，在投資組合中加入地緣政治避險是很重要的，所以我們一直讓大宗商品來發揮這一作用。當突然發生重大軍事事件時，大宗商品價格可能會飆升，而你得到了這種波動的保護。」

天然氣交易商準備迎接更多的市場動盪，歐洲天然氣價格已經出現自入侵烏克蘭以來的最大波動。

截至台北時間周一（26 日）21 時許：

焦點個股：

Lucid(LCID-US) 早盤上漲 9.23%，至每股 5.97 美元

英國豪華跑車製造商 Aston Martin 周一表示，將與美國電動車新創公司 Lucid Group 簽訂戰略供應協議，生產「高性能」電動汽車。兩家公司已經同意達成整合和供應協議，這將使 Aston Martin 能夠在其純電動車上使用 Lucid 的技術，包括動力系統和電池系統。消息傳出後，Lucid 周一盤前股價一度漲逾 10%。

IBM(IBM-US) 早盤上漲 0.04%，至每股 129.48 美元

IBM 周一表示，將以 46 億美元現金從 Vista Equity Partners 手中收購雲端軟體公司 Apptio，此舉是 IBM 增強自家雲端運算和自動化能力的最新一筆交易，收購案將於今年下半年完成。

輝達 (NVDA-US) 早盤上漲 0.49%，至每股 424.18 美元

外媒日前報導，輝達執行長黃仁勳表示，該公司「極有可能」在歐洲投資。上周五，歐盟內部市場專員布勒東（Thierry Breton）與多家矽谷巨擘高層會面，討論內容管制和人工智慧（AI）問題。黃仁勳透露，布勒東建議輝達在歐洲大量投資，歐洲將是確立輝達未來的一個絕佳地點。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

富達國際 (Fidelity International) 全球投資長 Andrew McCaffery 在周一發布的一份報告中表示，由於各國央行在持續的通膨壓力下仍持強硬態度，軟著陸的可能性正在下降。投資者應該警惕，不要在本輪升息期的最後階段承擔過多風險。