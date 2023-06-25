本週操盤筆記：美5月PCE、歐洲央行年度論壇、Fed公布年度壓力測試結果

本週重點國際財經大事包含：美國 5 月個人消費支出物價指數 (PCE)、耐用品訂單、新屋銷售等重要經濟數據；另外，一年一度的歐洲央行 (ECB) 年度論壇定於本周登場，投資人關注美、歐、日、英央行總裁的小組討論會議，以及聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的發言，Fed 同日也將公布年度銀行壓力測試結果。

本週操盤筆記 (0626-0630)

1. 美國 5 月 PCE

美國將在周五 (30 日) 公布最新 PCE 數據，市場預估，5 月 PCE 通膨將進一步放緩，從前一月的 4.4% 滑落至 3.8%，排除波動性較高的食品和能源價格後，核心 PCE 料年增 4.7%，增幅與 4 月相等。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周赴國會作證時，重申抗通膨強硬立場，聯準會預期將持續升息，但接下來會視經濟數據的狀況，採取「謹慎的步伐」。Fed 此前解釋，6 月按兵不動的的目的，正是為了讓決策官員有更多時間評估過去幾次升息對經濟造成的影響。

除了 PCE 以外，美國本周公布的其他數據還有耐用品訂單、FHFA 房價指數、新屋銷售、成屋簽約銷售、經濟評議會消費者信心指數、Q1 GDP 終值、個人支出和收入以及商品貿易帳等。

2. 歐洲央行年度論壇

一年一度的歐洲央行年度論壇即將在本周登場，今年的主題是「波動通膨環境下的總體經濟穩定」，歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde)、聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)、英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 以及日本央行總裁植田和男將齊聚一堂，參與周三 (28 日) 的小組討論，這些央行總裁對市場走勢有著舉足輕重的影響力，一言一行都備受市場關注。

近月來，全球主要央行持續以高利率對抗頑強的通膨，這加劇了人們對經濟衰退的擔憂。英國央行 6 月意外升息兩碼；歐洲央行連續八度升息後，重申 7 月很可能再次行動；聯準會本月按兵不動，但也暗示今年將進一步升息。

3.Fed 公布年度銀行壓力測試結果

聯準會預估周三公布年度銀行壓力測試結果，今年 3 月爆發區域銀行倒閉潮，引發各界對於存款動態以及整個銀行體系風險的擔憂。

Fed 這次的壓力測試，將首次對大型銀行進行「探索性市場衝擊」(exploratory market shock) 的測試，雖然不會影響對銀行的資本要求，但將進一步反映銀行面對市場衝擊時的抵禦能力。