OPEC秘書長：全油原油需求至2045年將增至每天1.1億桶

OPEC 周一 (26 日) 表示，全球石油需求將在大約 20 年內增至每天 1.1 億桶，推動全球能源需求增加 23%。

OPEC 秘書長蓋斯 (Haitham Al Ghais) 在馬來西亞首都吉隆坡舉行的首屆亞洲能源會議上致辭時表示，「在可預見的未來，石油是不可替代的。」

他表示：「在我們的全球展望中，預計到 2045 年全球石油需求將增至每天 1.1 億桶。」屆時石油仍將占能源結構的 29% 左右。

這項預測與國際能源署 (IEA) 的預測相矛盾。IEA 預測年需求增幅將從 2023 年的每天 240 萬桶降至 2028 年的 40 萬桶。

兩周前，IEA 預計在石化和航空業的推動下，全球石油需求將較 2022 年成長 6% 到 2028 年達到每天 1.057 億桶。

OPEC 秘書長補充說，石油業投資不足只會挑戰當前能源系統的運作，並導致「能源亂象」。

蓋斯預測，從現在到 2030 年，隨著全球經濟持續擴張，全球將有另外 50 萬人遷移到城市。因此，世界將需要更多的石油，而不是更少。

根據世界銀行 (WB) 的數據，從現在到 2030 年，全球經濟成長率預計將降至 3 年來的最低水平，即每年 2.2%，低於 2011 年至 2021 年期間的 2.6%。

蓋斯承認，再生能源將在未來的世界能源結構中將發揮更大的作用，並確認一些 OPEC 會員國「已在該領域進行了大量投資」。

他說，「預計到 2045 年全球能源需求將增加 23%。」「天然氣水力發電、核氫和生質發電將會擴大。但很明顯，石油仍然是其中不可或缺的一部分。」