路透：OPEC+不太可能在本周日會議上進一步削減石油供應

路透周四（1 日）援引石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的四名知情人士消息報導，該組織不太可能在本周日（3 日）的部長級會議上進一步削減供應，儘管國際油價跌向每桶 70 美元。

OPEC + 是石油輸出國組織（OPEC）和以俄羅斯為首的盟國組成的組織，其原油產量約占全球四成、石油出口市場的六成左右，這意味著其政策決定可能會對油價產生重大影響。

一位 OPEC + 知情人士說：「在這個嚴謹的時刻，政策不會有變化，但像往常一樣，取決於某些人的情緒，一切都還有變數。」該名知情人士的觀點獲得其他三名知情人士的呼應。另兩名知情人士說，現在確認會議結果仍為時過早。

沙國能源部長上周警告做空原油的投機客，未來可能會感到痛苦，許多市場觀察人士將這番言論解讀為進一步削減供應的警告。但根據俄羅斯媒體報導，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）隨後表示，自己預估 OPEC + 在維也納的會議上不會採取任何新措施。

隨經濟前景惡化，OPEC + 的幾個成員國在 4 月承諾從 5 月開始自願減產並持續到今年年底。這項意外的消息推動基準布蘭特原油價格在隨後幾天每桶漲約 9 美元至每桶 87 美元以上，但隨後價格回落到每桶 73 美元以下，主因是市場對全球經濟成長悲觀以及可能對燃料需求產生的不利影響。

滙豐銀行昨日在報告中表示，預估 OPEC + 不會改變其政策，但如果今年下半年預期的市場短缺沒有成真且價格保持在每桶 80 美元以下，該組織可能會在今年晚些時候宣布減產。

滙豐銀行認為，目前的減產措施再加上預估中國和西方國家夏季將開始出現更強勁的石油需求，今年下半年油市可能出現供應短缺。

OPEC + 曾預估，今年石油需求成長將達到每日 233 萬桶，而非 OPEC + 國家的石油供應量將每日成長 140 萬桶。

另外，高盛預估本周 OPEC + 的政策不會改變，但該組織可能會說出一些抵銷鷹派立場的言論。該行還說，如果油價在今年下半年保持在每桶 80 美元以下，OPEC + 可能會在晚些時候採取行動。

截稿前，8 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.58%，至每桶 72.20 美元；7 月到期的西德州原油期貨下跌 0.56%，至每桶 67.71 美元。