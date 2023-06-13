OPEC月報：石油需求穩定 沙國減產將大幅收緊油市

石油輸出國組織（OPEC）周二（13 日）公布的月度報告顯示，該機構對全球石油需求成長的預測已連續 4 個月穩定不變，同時報告也表明沙烏地阿拉伯意外減產的影響：7 月全球石油市場將出現每日 270 萬桶供應缺口。

OPEC 的 6 月報告顯示，對今年全球石油需求成長的預測維持在每天 235 萬桶，較上月的每日 233 萬桶的預測幾乎沒有變化。

OPEC 對由主要已開發國家組成的經濟合作組織（OECD）的需求進行小幅下修，但這一部分下調被「表現好於預期」的中國經濟增長所帶來的石油需求所抵消。

展望 2023 年全球經濟成長，OPEC 的預測保持在 2.6%，並表示成長態勢正在放緩。因為在持續的高通膨率、已經升高的關鍵利率和緊張的勞動力市場中，今年下半年經濟成長的不確定性正在上升。

報告還表明，由於沙烏地阿拉伯和其他成員國承諾的自願減產生效，OPEC 在 5 月份的產量每日下降 46.4 萬桶，至每日 2,806 萬桶。這一數字遠低於 OPEC 此前預計的第三季每日 2,990 萬桶的需求。

另外，能源短缺的狀況可能會加劇。沙國 6 月初表示將在 7 月實施每日 100 萬桶的減產計畫，將導致全球石油市場將出現每日 270 萬桶的供應缺口。目前外界尚不確定沙國的減產措施會在何時停止。

沙國能源部長能源部長阿卜杜拉齊茲此前表示，他會讓市場對未來幾個月沙國是否繼續減產保持「懸念」。

為石油消費國提供建議的國際能源署 (IEA) 將於明日發布其對全球供需的最新預測，包括對 2024 年的首次詳細評估。

截稿前，7 月到期的西德州原油期貨上漲 3.78%，至每桶 69.61 美元；8 月到期布蘭特原油期貨上漲 3.62%，至每桶 74.44 美元。