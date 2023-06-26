小摩分析師：亞馬遜可能在2024年超車沃爾瑪 成美國最大零售商

摩根大通分析師 Doug Anmuth 和 Bryan M. Smilek 在一份報告中預估，亞馬遜 (AMZN-US) 將於 2024 年成為美國最大零售商，超越沃爾瑪 (WMT-US)。

該報告指出，受惠於電子商務普及率提高、交貨時間縮短以及亞馬遜 Prime 會員黏著性，亞馬遜 2023 年美國商品銷售毛額 (GMV) 將年增 11.6%，達到 4,770 億美元。同時，亞馬遜在電商市場的市佔率預估達到 42.2%，年增 106 個基點。在此預估下，有望超越沃爾瑪，成為美國最大零售商。

小摩估計，到今年年底，亞馬遜在全球將有約 3 億 Prime 會員。在 2021 年，亞馬遜在全球約擁有超過 2 億 Prime 會員。

亞馬遜近期戮力裁員、減少開支，繼去年 11 月及今年 1 月分別大舉裁員後，已暫停其 Fresh 連鎖超市的擴張，並關閉部分 Fresh 門市和 Go 無人商店。亞馬遜預告可能再宣布新一波裁員，裁員規模共計至少達 2.7 萬人。

亞馬旗下業務多元，除本身電商平台外，也涵蓋醫療保健、衛星網路等多種領域。不過，投研機構 Bernstein 分析師 Mark Shmulik 表示，亞馬遜的「想法太多」，較不優異的想法奪走了公司的資本，最重要的是，人們對於「只有亞馬遜才能做到的破壞式創新」聚焦遭到削弱。

Shmulik 表示亞馬遜需要平息投資人對當前投資策略的擔憂，才有望催動股價漲至 180 美元到 200 美元區間。亞馬遜股價今年迄今上漲 50%，但在過去 5 年期，亞馬遜股價相對蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭漲幅落後約 52%。