〈美股早盤〉Fed鷹派立場影響市場情緒 主要指數開低

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在為期兩天的國會證詞中對利率前景仍持鷹派態度，投資人情緒受影響低迷，美股主要指數周五（23 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌逾 180 點或近 1.3%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌逾 2%。

Fed 主席鮑爾日前強調不會很快降息，聯邦公開市場委員會（FOMC）的絕大多數成員認為今年年底前還會有兩次升息。Fed 傳聲筒總結聽證會為：鮑爾稱利率可能進一步上升。

美國財政部長葉日前受訪時表示，美國陷入衰退的風險正在降低，指出消費者支出放緩可能是遏制通膨行動的代價。

在談到經濟衰退的可能性時，葉倫說道：「由於看到勞動力市場的彈性，以及通膨率正在下降，我認為美國經濟發生衰退的可能性已經降低了。」

她補充說，不能說完全沒有衰退風險，因為 Fed 正在收緊貨幣政策。自 2022 年 3 月以來，Fed 已經進行 10 升加息，未來可能還會有更多次升息。

另外，對經濟前景的擔憂反映在每周資金流動數據中，資金從債市轉出股市。在截至周三的一周內，投資人從全球股票基金中撤出 50 億美元，並買入債券基金 54 億美元。

據美國銀行策略師引用 EPFR Global 數據報告，由於銀行和房地產公司「仍然有糟糕的衰退感覺」，美國股市在未來兩個月面臨的下行大於上行。

截至台北時間周五（23 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 2.20%，至每股 258.80 美元

根據相關資訊顯示，6 月初，特斯拉的堅定支持者「女股神」伍德悄悄的賣出的上億美元特斯拉的股票，根據伍德旗下 ARK Innovation ETF 披露，其已售出 62,415 股特斯拉股票，價值約 1,600 萬美元。在這筆交易披露後，伍德旗下多檔基金又賣出 39.3 萬股特斯拉股票，價值近 1 億美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 0.44%，至每股 130.72 美元

亞馬遜 AWS 砸 1 億美元推出生成式人工智慧（AI）創新中心，對戰微軟 (MSFT-US) 和 Google(GOOGL-US)。不過該中心是個計畫並非實體，要讓 AWS 的專家説明企業客戶推出生成式 AI 產品及服務，目前已有兩家客戶 Highspot 和 Twilio 合作。

福特 (F-US) 早盤下跌 1.34%，至每股 14 美元

福特汽車獲美國政府一項高達 92 億美元的附條件貸款，用於建設三個電池工廠，這筆巨額貸款是自 2009 年金融危機救助以來美國政府對汽車製造商提供的最大一筆貸款。這三個電池工廠將為福特進軍電動汽車領域提供助力，新工廠已經通過一家名為 BlueOval SK 的合資企業在肯塔基州和田納西州建設，該合資企業由福特汽車和韓國電池巨頭 SK On Co 擁有。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 Markit 製造業 PMI 初值報 46.3，預期 48.5，前值 48.4

美國 6 月 Markit 服務業 PMI 初值報 54.1，預期 54.0，前值 54.9

美國 6 月 Markit 綜合 PMI 初值報 53.0，前值 54.3

華爾街分析：

Claro Advisors 創始人兼執行董事 Ryan Belanger 表示，市場對 Fed 能夠實現軟著陸過於自信。由於今年股市上漲，投資人在股市獲利了結，並考慮將這些收益再投資於高品質債券，這是明智之舉。