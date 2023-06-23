經濟活動近停滯！歐元區6月綜合PMI報50.3 創5個月新低

標普全球機構周五（23 日）公布數據顯示，由於製造業衰退加劇，歐元區 6 月的商業成長幾乎陷入停滯，服務業活動也幾乎沒有擴張，歐元區經濟陷入衰退的風險正變得越來越大。

數據顯示，歐元區 6 月綜合採購經理人指數（PMI）初值為 50.3，寫 5 個月新低，不及預期 52.5 和前值 52.8，僅略高於 50 榮枯縣，該指數作為整體經濟健康狀況的重要指標，進一步下跌透露經濟衰退風險增加；服務業 PMI 初值報 52.4，低於預期的 54.5 和前值 55.1，同創 5 個月新低；製造業 PMI 初值報 43.6，低於預期與前值的 44.8，創 37 個月新低，仍處榮枯線下。

標普全球機構經濟學家 Chris Williamson 表示，這些數據令人擔憂，隨著利率、生活成本的上升，歐元區很可能陷入衰退。

Williamson 說：「儘管對能源和供應鏈的擔憂自去年年底以來有所緩解，但 6 月份對需求增長的擔憂進一步升級，尤其是利率上升的影響，以及由此導致的國內市場和更遠地區出現衰退的可能性。」

漢堡商業銀行首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示：「繼第一季度歐元區國內生產毛額（GDP）連續兩個季下降後，本季度 GDP 變化再次出現負面跡象的可能性有所增加。」

至於歐元區其他成員國方面，德國 6 月製造業 PMI 初值報 41，預期 43.5，前值 43.2；6 月服務業 PMI 初值報 54.1，預期 56.3，前值 57.2；6 月綜合 PMI 初值報 50.8，為 4 個月新低，預期 53.3，前值 53.9。

法國 6 月製造業 PMI 初值報 45.5，預期 45.3，前值 55.7；6 月服務業 PMI 初值報 48，預期 52.1，前值 52.5；6 月綜合 PMI 初值報 47.3，預期 51，前值 51.2。