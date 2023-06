逸達 (6576-TW) 研發出新一代 MMP-12 抑制劑 FP-020,其結節病動物模型實驗數據,將在國際年會 WASOG(World Association for Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders) 進行專題報告。

逸達與奧地利維也納醫學大學病理生物化學和遺傳學中心 Thomas Weichhart 博士的實驗室等合作,將以「新型 MMP-12 抑制劑在心臟結節病小鼠模型中的治療效果」為題在年會上報告。

公司表示,結節病是一種病因不明的炎症性肉芽腫性疾病,影響心臟在內的多個器官,而旗下 MMP-12 抑制劑可降解細胞外基質,使肉芽腫持續存在並保持完整性。

Weichhart 指出,試驗數據驗證 MMP-12 作為治療心臟肉芽腫的潛在靶點,且支持 MMP-12 生物學在結節病和其他與免疫纖維化和肉芽腫相關疾病的病理生理學可能起著重要作用。

逸達開發的新一代口服 MMP-12 抑制劑 FP-020,目前已完成一期臨床前準備,計劃今年第四季啟動一期臨床試驗、2024 年展開二期臨床。