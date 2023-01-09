〈逸達展望〉前列腺癌新劑型新藥 目標年底前拿下1成市占

逸達 (6576-TW) 董事長簡銘達今 (9) 日表示，旗下首個在美國上市、治療晚期前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克六個月緩釋針劑，未來幾年都會持續成長，目標今年底前拿下 1 成市占。

簡銘達指出，CAMCEVI 42 毫克六個月緩釋針劑在美的銷售將持續成長，並為公司帶來穩定現金流，不過營運貢獻要顯著跳增，大概還需 5-7 年時間。

據統計，美國治療前列腺癌六個月劑型的需求量，每年約 15-20 萬支，藥品平均單價約每支 1000 美元。逸達看好，CAMCEVI 42 毫克除了改良成預充填式外，並享有美國保險獨立 J-Codes 憑證，單價達 3000 多美元，預期 2023 年底前，市占率可達 10%。

CAMCEVI 42 毫克除六個月劑型外，逸達也開發三個月劑型，目前在準備安定性試驗資料並與美國 FDA 討論中，最快有機會今年底送件、最慢明年第二季，預計 2025 年取證，其中送件與取證都將認列里程碑金。

CAMCEVI 其他國家進度部分，簡銘達說，台灣藥證去年 6 月送件，若一切順利有望今年第二季拿到藥證，後續會再申請健保藥價；中國則在執行臨床試驗，目標今年完成收案 100 多人後，經過半年觀察期，2024 年完成試驗、2025 年提出藥證申請。