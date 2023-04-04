逸達過敏性氣喘新藥二期臨床 主要指標數據正向

逸達 (6576-TW) 今 (4) 日公布旗下治療過敏性氣喘新成分新藥 MMP-12 抑制劑 FP-025 的 2A 期概念性驗證試驗結果，三項主要療效指標分析中，有兩項達到統計顯著差異，後續預計 1-2 個月完成次要指標，並將依規劃啟動授權。

逸達表示，此臨床試驗的主要療效指標是比較用藥組 (FP-025) 與對照組 (安慰劑) 在過敏原氣喘發作後 3-8 小時晚期氣喘反應 (簡稱 LAR)FEV1(用力呼氣 1 秒量) 曲線下面積 (簡稱 AUC) 之差異。

從敏感性家塵蹣小鼠之動物實驗數據顯示，FP-025 有持久的抗發炎功效以及疾病緩解作用，有鑑於發現此臨床試驗是使用交叉設計對氣喘患者進行首創新藥治療，因此評估是否存在可能的藥物治療延續性效應 (carry-over effect)。

此外，先服用 FP-025 再服用安慰劑之給藥順序，即使兩個給藥期間已間隔 3 至 7 週的藥品洗除期 (washout period)，仍發生顯著的延續性效應 (P-value = 0.0340)，顯示第一個期間 FP-025 用藥的效果可能持續到同一受試者接受安慰劑的第二個給藥期間。

由於發現不在預期之內的延續性效應，因此統計學家以下列三種統計方法，進行臨床試驗之主要療效指標分析。

第一種是以同序列分析，比較給藥期間服用安慰劑以及給藥期間服用 FP-025(N=8) 同一受試者於過敏性氣喘發作後 3-8 小時晚期氣喘反應之 FEV1(用力呼氣 1 秒量) 與基準線相比之曲線下面積 (AUC) ，其結果指出，FP-025 用藥組與安慰劑組相較，達統計上顯著差異 (P-value = 0.0161)。兩條呼吸道反應曲線皆由同一位受試者生成，具有自身對照及較高之統計學顯著意義檢定力。

第二種是以同期間分析，在給藥期間 1 服用 FP-025(N=11) 與服用安慰劑組 (N=8) 比較，受試者於過敏性氣喘發作後 3-8 小時晚期氣喘反應之 FEV1 與基準線相比之曲線下面積，其結果顯示，用藥組與安慰劑組相比，雖未達統計上顯著差異 (P-value = 0.1302)，不過呈現正向趨勢。

第三種是以混合模式 (mixed-effect model)ANOVA 分析，於給藥期間 1、2 服用 FP-025(N=19) 與給藥期間 1 服用安慰劑 (N=8) 比較，受試者於過敏性氣喘發作後 3-8 小時晚期氣喘反應之 FEV1 與基準線相比之曲線下面積，其數據顯示，FP-025 用藥組與安慰劑組相比，達統計上顯著差異 (P-value = 0.0149)。

醫務長李怡聖表示，從數據顯示來看，FP-025 在試驗中有正面的發現，採以上 3 種統計方法進行主要療效指標分析，其中以同序列以及混合模式 ANOVA 分析方法，均顯示 FP-025 與安慰劑相較，達到統計上顯著之差異；另外以同期間分析 (於給藥期間 1 分別服用安慰劑及 FP-025)，雖未達統計上顯著差異，惟已呈現正向趨勢，目前正在進行次要療效指標分析，包括生物標記研究等，希望能更了解 FP-025 的作用機制，預計 1 到 2 個月內完成。

臨床試驗計畫主持人胸腔科權威醫師 Dr. Zuzana Diamant 以及阿姆斯特丹大學學術醫學中心 Dr. Rene Lutter 指出，考量首創新藥治療及交叉試驗設計，規劃 32 位可衡量受試者的初始樣本量，為一般類似性質之交叉試驗設計所需人數 (即每組 8 至 10 位) 的 2 倍，代表 19 位可衡量受試者已符合試驗設計。

此外，對於過敏原誘發氣喘以及 FP-025 而言，最初考量藥品洗除期時間 3 至 7 週，是依 FP-025 之藥動學數據，理論上 3 週時間已十分充足，不過因為延續性效應對於 FP-025 小分子藥物是非常罕見的，考量 FP-025 用藥期間短暫，能出現延續性效應是正面訊息。

董事長暨總經理簡銘達強調，FP-025 用於過敏性氣喘主要療效指標分析數據極具潛力，逸達再度達成另一重要里程碑，將依規劃啟動後續授權洽談。

逸達在荷蘭進行新成分新藥 MMP-12 抑制劑 FP-025 用於治療過敏性氣喘之 Phase 2a 概念性驗證試驗，共計收案 29 位受試者，其中包含 19 位可衡量受試者。

此試驗係一隨機、雙盲、安慰劑對照、兩給藥期間交叉的試驗，收治不吸菸、臨床穩定、輕度氣喘且具嗜酸性粒細胞（eosinophil）表達之患者。

臨床試驗設計兩個相同給藥期間 (各 12 天)，兩個給藥期間間隔 3 至 7 週之藥品洗除期 (washout period)；受試者以隨機交叉方式服用 FP-025 400 毫克或安慰劑一日兩次。