光洋科雙軸轉型獲肯定  銀行團超額認購 完成75億元聯貸案

靶材廠光洋科 (1785-TW) 董事長黄啓峰今 (21) 日表示，近年公司積極進行雙軸轉型，不僅聚焦本業也降低負債比，此次超額認購比率達 164%，顯見銀行團對公司的肯定與支持，未來將有效運用此筆資金，積極配合聯合國 2050 目標，強調將持續著墨循環經濟，並提供相對應的綠色產品。

光洋科此次聯貸案簽約由彰化銀行董事長凌忠嫄為代表，銀行團包含臺灣銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、安泰銀行及土地銀行參與，認購比超額 164%，最終以新台幣 75 億元結案。

光洋科表示，此次聯貸案是落實金融與永續社會責任的最好案例，由於聯貸案中利率調整與 ESG 指標連結，公司也藉此表示將針對節約能源、增加廢棄物資源回收比例、採購綠色產品、減少溫室氣體排放量及提升公司治理評鑑進行努力，並與彰化銀行持續精進公司效能，達成永續願景。

光洋科成立達 45 年，長年深耕貴稀金屬回收及精煉領域，並積極為全球永續發展盡一份心力，持續推動貴稀金屬之循環經濟。

光洋科透過積極拓展薄膜濺鍍靶材等應用材料之業務，並聚焦前端半導體、雲端儲存媒體及顯示器三大應用領域，擁有貴稀金屬材料自主設計及開發能力，並提供客戶具競爭力之原材料，目前公司為國內貴稀金屬回收及半導體靶材領域中的領導廠商，更在磁碟用薄膜靶材製造排名全球第一，將持續精進廢料精煉技術，提供客戶較低碳排並符合全球經濟永續發展目標的解決方案。