〈逸達展望〉三新藥有斬獲帶動明年轉盈 目標市值達30億美元

逸達 (6576-TW) 旗下三項藥品有所斬獲，除了治療晚期前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克六個月緩釋針劑銷售量持續提升，加上 CAMCEVI 三個月劑型明年送藥證、認列里程碑金，以及治療過敏性氣喘二期解盲並完成授權，有望帶動 2024 年營運轉盈，目標五年內市值可達 20-30 億美元。

逸達主要成長動能來自 CAMCEVI 營收逐步墊高，與里程碑金認列外，自主開發的新成分新藥 MMP-12 抑制劑 FP-025，其治療過敏性氣喘二期臨床概念性驗證已完成收案，預計 3 月公布試驗主要分析結果，財務長詹孟恭表示，去年已完成期中試驗，數據結果正向，待完成 3 名病患數據後，即可公布結果。

董事長簡銘達提到，目前已有國際藥廠對氣喘新藥有興趣，不過還需要等數據結果出爐後，才能進一步討論，預期 3 月公布臨床數據後，最快第二季啟動授權。

另外，治療兒童中樞性性早熟的新劑型新藥 FP-001 42 mg，已在美國、歐洲、中國及台灣展開三期臨床試驗，預計 2024 年取得首個用藥病人數據，2025 年完成所有臨床。

簡銘達指出，該臨床試驗屬於開放性試驗，主要療效指標是病患在第 24 周檢測時，其血清黃體激素 (LH) 濃度未超過 4 mIU/mL 的受試者佔意圖治療 (ITT) 母體的百分比，因此有機會更早進行授權。