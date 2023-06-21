〈房產〉全台六都首季平均房貸成數下滑 台北市7成5最低

房仲業者根據聯徵中心資料統計，觀察今年首季房貸狀況，六都平均房貸成數 78.4%、平均利率 2.07%，六都平均貸款利率全面上揚，貸款成數全部下滑。其中台北市貸款成數 75.27%，成為六都貸款成數最低的區域，而在利率部分，桃園房貸利率達 2.08%，為六都利率最高區。

中信房屋研展室副理謝欣亞表示，在銀行不動產貸款餘額持續增加的狀況下，央行持續緊縮銀根，六都的貸款成數都有受到影響，其中台北市與其他都會區相比，高價住宅住宅較多，加上今年首季的市況並不明朗，央行打炒房措施涵蓋高房價住宅，在衡量風險權數的情況下，銀行對於高房價地區的放款相對會更保守。

台灣央行從去年 3 月開始連五次升息，加上打炒房政策頻出，打擊房市買氣，根據資料顯示，六都首季利率較去年同期平均增加 0.6 個百分點，由於在台北市置產民眾普遍還款能力較佳，因此相較於其他都會區，銀行多願意給予更好的貸款條件，雖較去年同期提升 0.62 個百分比，但 2.04% 的利率依舊是六都最低。

而在核貸成數上，若與去年同期相較，台北市下滑 2.90 個百分比為最多，新北市下滑 1.56 個百分比居次，桃園市、台中市、台南市、高雄市各下滑 0.44、0.36、0.20、0.14 個百分比。

謝欣亞指出，台灣央行在上週除了祭出第二戶購屋貸款限縮 7 成管制之外，近日更對銀行明確要求，高價住宅增貸或轉貸者，貸款人應簽具切結書，限制資金不可再流入不動產，避免貸款戶「一次買兩屋」，利用貸款時間差的灰色地帶鑽漏洞，未來高價宅較多的地區，貸款成數應會持續緊縮。