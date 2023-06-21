〈房產〉法人攜現金趕著上車 這裡單坪價277萬元登上半年豪宅王

台北市大安區指標豪宅「One Park Taipei 元利信義聯勤」，6 月時一口氣交易 25 樓兩戶，買家為兩家不同的公司法人採取無貸款購入，總價分別約 4.23 億元、4.15 億元，單價 277 萬元，成為今年目前為止單價最高的豪宅交易。

此外，台北市仁愛路林蔭大道的「仁愛吾彊」，同月也出現單價 200 萬元交易，10 樓戶以總價約 3.96 億元成交，換算單價 207.1 萬元。

據分析，目前對房市影響最大的政策，仍是預計 7 月上路的《平均地權條例》修正案，因私法人購屋採取許可制，且購入後 5 年內不得移轉、讓與，所以近期有購屋規劃的法人莫不加快腳步，趕在法案上路前及早布局規劃。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「One Park Taipei 元利信義聯勤」有大安森林公園第一排景觀，為黃金地段的頂級豪宅，該社區的最高成交單價，是 2021 年由建商相關法人買下的 32 樓 299 萬元，直逼前央行總裁彭淮南的「300 萬元防線」，也成為該年度的豪宅王；而 2022 年最高單價是 19 樓的 260.2 萬元，符合中高樓層行情，再次登上台北豪宅王；這次今年一口氣交易兩戶 25 樓，單價 277 萬元，暫居今年冠軍。

房仲業者彙整交易紀錄顯示，2023 年截至目前為止，包括「松濤苑」和「潤泰敦峰」等豪宅在內，台北市上半年共有 9 筆單價站上 200 萬元的豪宅交易，且其中有 8 筆是法人買進、7 筆都採取無貸款方式購入。

第一建經研究中心副理張菱育表示，自從央行在 2021 年推出第三、四波打炒房管制後，自然人購置豪宅及公司法人購置住宅，貸款成數都壓低到 4 成，且無寬限期，由於融資成數低，申貸又花時間，對資金充裕的頂端豪客來說，乾脆選擇不貸款購屋，既能加速交易時程，又能降低政策衝擊，讓豪宅屢傳無貸款交易。