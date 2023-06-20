〈房產〉台中近一年交易最熱社區在這裡 平均每3天成交1戶

台中近年建設利多，吸引大量人口移居，不少人買房偏好高知名度社區，市調機構統計指出，近一年十大交易熱門社區則由北區「微笑之心」奪冠，一年間共有 162 筆成交量，相當於每 3 天就成交 1 戶，交易最熱絡。

統計指出，近一年台中交易最熱絡的社區由「微笑之心」奪得，共 162 筆成交，該社區為麗寶集團造鎮案，超過 2000 坪大基地開發，社區鄰近一中商圈，不僅生活機能充足，也為傳統文教區，周邊有台中一中、台中二中、中國醫藥大學、台中科技大學等名校加持，文教氛圍濃厚，吸引公教、醫護人員及小家庭購屋；此外，同為該造鎮案上榜的還有第七名「世紀雲品」，社區位在「微笑之心」旁，擁有健身房、游泳池、兒童遊戲室、KTV 等多項全齡化設施，公設豐富多元。

第二名交易熱門社區則為「台中新站」，東區新成屋「台中新站」同為麗寶集團興建，社區鄰近台中車站與秀泰廣場，周邊的三井 LALAPORT 也於今年初正式開幕，公設方面採全齡化多元設施與飯店式管理，坪數規劃則以中、小坪數主流產品為主，備受小家庭喜愛。



再來則是興富發「夢幻誠」，該社區為榜上點閱量最高的社區，近一個月點閱量破萬次，討論度相當熱烈，「夢幻誠」位於烏日高鐵站區，三鐵共構交通便捷，同時鄰近 74 快速道路、國道 1 號及 3 號，四通八達，尤其社區緊鄰重磅投資案高鐵娛樂購物城，採 7 千坪大基地開發，後市看漲，吸引不少置產族目光。

接著上榜的是「冠德文心綻」，社區位於捷運文華高中站，為中捷首座共購宅，主打到站即到家，社區鄰近七期與水湳經貿園區，地段精華，目前已有 5 字頭成交價，也是此次榜上單價最高的社區。

第五名則是「總太聚作」，為總太建設位於北屯廍子重劃區的造鎮案，社區正面廍子溪緊鄰千坪麗園公園，交通方面則有 74 快速道路，連接國道 1 號及國道 4 號南來北往，社區近一年成交單價僅 2 字頭，吸引年輕首購族購屋。