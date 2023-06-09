〈房產〉房租指數連續11個月年增率破2% 前次連續年增2%已是27年前的事

據主計處最新統計資料顯示，最新 5 月房租指數為 103.53，年增 2.11%，已經是連續 11 個月的房租指數年增率都在 2% 以上，反映房租緩漲趨勢仍未改變，而前一次出現連續性 2% 年增率已經是 1996 年、27 年前的事情，房屋與許多租屋族的生活成本息息相關，所幸政府也提租金補貼方式希望降低租屋族的負擔。

2022 年 7 月起 CPI 房租年漲幅突破 2％，據研判是因近期整體 CPI 漲幅較大 (房東生活開銷成本提高)，以及住宅修繕費用攀高 (2022 年 CPI 住宅維修費年漲 5.8%)，加以央行升息 (增加房屋持有成本)，部分房東可能因此調漲房租所致。近 11 個月的房租指數漲幅都超過 2%，高於近 5 年 (2018-2022 年) 平均之 1%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，推升租金持續上揚的因素眾多，除了市場供需以外，近年包括高房價下新房子的租金水準高，連續性升息也會導致部分房東的成本增加，另外這波通膨相當有感，也會多少反映在租金上，此外，維護房子的成本不斷增加，甚至連社區的管理費都會有影響，許多背景因素綜合之下，這波租金上漲應是過去以來漲最多的時候。

統計顯示，5 月房租指數為 103.53，再創歷史新高，且連續 11 個月年增率都超過 2%，雖然累計指數漲幅並不大，但租金指數出現年增負數，已經是 2010 年 5 月時候的事情，顯示長期租金指數呈現緩漲趨勢，但過去一兩年漲勢有加快的態勢。