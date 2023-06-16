〈房產〉今年首季桃園預售屋交易 八德與大園區呈現量價雙減走勢

《平均地權條例》修正子法將 7 月 1 日上路，房仲業者統計實價登錄資料發現，桃園市預售屋的交易量與均價漲幅，今年第一季與去年同期相比，中壢區、龜山區、桃園區、楊梅區、蘆竹區、觀音區、平鎮區、龍潭區、新屋區都為量縮價增，八德區與大園區呈現量價雙減，其中大園區的同期交易量年減 60.2% 最多，成為預售市場重災區。

依統計數據顯示，交易量大幅衰退的區域中，大園區跟龍潭區的預售屋交易量分別下滑 60.2%、59.5%，減幅都在六成左右，在每坪均價部分，大園區從 33.1 萬元下修到 31.7 萬，下修幅度 4.2%；龍潭區的每坪均價則未受量縮影響，自去年第一季的 22.4 萬元一路上漲至 26 萬元，上漲幅度達 16.1%。

中信房屋研展室副理謝欣亞指出， 桃園航空城是台灣最大徵收開發計畫，這個龐大計畫帶動大園區周邊的房市發展，大型建商在前幾年陸續進場布局，這兩年推出很多新案，而有別於發展相對成熟，有自住客買盤支撐的中壢「青埔特區」、龜山區、桃園區，在大園區的預售屋買家多以投資導向為大宗，隨著《平均地權條例》修法進展，投資客開始收手，大園區受到劇烈衝擊，交易量開始衰退，價格也進入盤整期。

而對於同樣量縮近 6 成的龍潭區，謝欣亞表示，龍潭園區三期擴建計畫啟動，加上台積電議題加持，可預期的未來發展讓龍潭的房市熱度高漲，加上建造成本的提高，新建案開價一路往上，在政府政策的干預之下，從去年下半年買氣明顯一路冷卻，但由於產業帶動的紅利仍在，且該區的新推案量不多，價格下修的可能性不高，有部分剛性需求買家會轉往中古市場置產。