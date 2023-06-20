〈房產〉「御皇苑」預售案每坪成交逼近7字頭 衝破高雄房價天花板

根據內政部實價登錄最新揭露，高雄美術館特區豪宅預售案「御皇苑」，今年 3 月 28 樓戶，以總價 9,958 萬元成交，每坪成交單價高達 69.6 萬元，以逼近 7 字頭的實力，衝破高雄房價天花板，打破「國硯」在 2012 年寫下的 68.7 萬元紀錄，擠下國硯蟬聯 11 年之久的豪宅王寶座。

台灣房屋高雄美術館加盟店店東蔡志揚表示，該建案坐落於高雄美術館特區，為馬卡道路首排預售豪宅，該地段不僅鄰近美術館，近年受惠重大建設包括輕軌、台鐵雙軌通車、綠園道完工及內惟藝術中心落成等，皆帶動區段房價更具優勢，而該案樓高 33 層，正對綠園道保有永久棟距，高樓層更可遠眺柴山美景，遼闊的視野景觀，相信亦是豪宅創高價的主因之一。

蔡志揚也說，對不少高端買家來說，知名品牌建商具備一定的吸引力，有些豪宅客甚至還會指名非某品牌建案不買，而此筆交易屬預售建案，還沒完工就能創出高價，未來更高樓層有機會站上 7 字頭。

高雄豪宅王排名重新洗牌中，台灣房屋根據實價登錄統計排名高雄前五大豪宅，預售案「御皇苑」以每坪 69.6 萬元登上新豪宅王，「國硯」以每坪 68.7 萬元退居第二，農十六特區指標豪宅「京城天贊」，以每坪 66.2 萬元位居第三，同為農十六特區的「雄崗信義美術館」及愛河特區預售案「京梧桐」，各以 63.2 萬元及 61 萬元，分居第四、五名。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄豪宅整體表現並無中北部來的亮眼，不過在價格表現上，部分具優勢的特色建案仍屢創新高開出紅盤，而近年隨建築成本不斷上揚，也讓不少預售案賣的未來價，成交表現比成屋還來的出色。

李家妮說，觀察高雄五大豪宅，社區皆為高雄知名建商品牌出品，除了優質的建案規畫，亦具備「地段機能」、「無敵景觀」等優勢，五大豪宅皆坐落在高雄極具發展潛力的生活圈，增值性強，而除了「國硯」與「京梧桐」坐擁河港景色，其餘三大豪宅則坐享公園綠意環抱，部分社區更有名人住戶加持拉抬身價，豪宅抗跌保值性佳，具備優質特色的產品，自然也更受高端置產族青睞，創價出線。