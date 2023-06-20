〈房產〉永慶：全台七大都會區Q2房價季增0.8-4.2% 新竹漲勢最慓悍

台灣官方連續出手以政策、信用管制等措施「打炒房」，但永慶房產集團業務總經理葉凌棋提出數據指出，七大都會區去年第四季房價開始出現下跌走勢，房市出現反轉訊號，今年首季轉趨持平盤整；不過，今年第二季七都房價較第一季漲幅在 0.8-4.2% 之間，呈現持平轉小漲走勢。

葉凌棋指出，在此一情況之下，房價漲跌出現轉折且看回不回，在不確定性因素仍高的狀況下，有待後市持續觀察。

永慶統計，全台七都今 (2023) 年第二季的房價，與第一季房價相比，新竹、台中與台南三大都會區漲幅在 3% 以上，新竹縣市甚至季漲超過 4% 為七都之最，台北季漲 1.5%，新北與高雄漲幅在 1% 上下，顯示在 2023 年第二季全台七大都會區房價呈現持平至小幅上漲走勢。

不過，葉凌棋指出，全球經濟情勢仍不明朗，升息趨緩，而通膨壓力尚未緩解，加上國內下半年尚有總統大選不確定性，以及央行再度實施選擇性信用管制影響，2023 年整體房市表現「量縮」格局已確立。觀察上半年表現與各項房市變數判斷，預估 2023 年房市交易量約 27.1-28.6 萬棟之間，與去年同期相比約減少 10-15% 左右。

葉凌棋指出，全球經濟需求不振，經濟前景不明，市場普遍看淡 2023 年經濟景氣，將影響房市表現。而全球能源、糧食與供應鏈仍有風險，加上地緣政治衝突未歇，通膨恐成新常態，都將左右下半年房市表現。在政策面上，平均地權條例將於 7 月 1 日上路，央行近期又推出針對第二戶的限貸令，下半年是否還有新房市政策推出，也會讓房市表現出現變化。此外，下半年總統大選選戰開打，也將是影響下半年房市的不確定因素。因此，經濟情勢、通膨、房市政策、總統大選是決定下半年房市交易量的關鍵。