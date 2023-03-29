〈房產〉內湖指標豪宅增新交易 持有11年轉手帳面增值2102萬元

今年以來台灣房市利空不斷，交易也呈現萎縮，但仍有豪宅轉手大獲利，根據最新實價登錄，「長虹天璽」今年 1 月初出現新交易，9 樓戶別以總價 1 億 5100 萬元、單價 103.38 萬元成交，進一步觀察此戶的歷史交易紀錄，前屋主是在 2012 年以 1 億 2998 萬元買進，總計持有 11 年後轉手，帳面增值 2102 萬元，成為 2023 年以來最賺錢的億級豪宅交易。

台灣房屋東湖特許加盟店店長許兆承指出，「長虹天璽」早年因鄰近電塔，對開賣初期的銷售造成阻力，但 2017 年後電塔拆遷，環境質感大幅改善，加上社區所在的西湖商圈生活機能成熟，吸引高資產族青睞，使該社區躍居內湖指標豪宅，行情也比早年明顯成長。

今年轉手賺錢的豪宅還包括 1 月中旬，士林區天母豪宅「仰哲」的 13 樓戶，由法人「瑞寶興投資」以總價 1.7 億元買進，拆算車位後單價約 143.3 萬元，對照前一手屋主於 2020 年以 1 億 5888 萬元買進，持有近 3 年轉手亦增值 1112 萬元。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，「仰哲」增值的主因在於「稀有性」，該社區是忠誠路二段上，唯一沒有店面的純住家豪宅，且社區總戶數僅 41 戶，又採一層兩戶配置 3 部電梯的規劃，讓每一戶擁有獨立梯廳，保障住戶出入的單純性與隱私性，讓醫師、企業主等高資產背景的住戶相當惜售；加上中古豪宅享有較低的 30% 公設比，且該社區正對蘭雅公園，周邊百貨、學校應有盡有，環境條件出色，奠定該社區的保值身價。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，豪宅增值的關鍵有二，首先是「持有時間長」，長虹天璽近年交易增值的有 7 成以上，持有時間都超過 10 年，讓早前低點買進的前屋主，充分享有不動產的上漲紅利。其次是「區域利多到位」，包括嫌惡設施遷移，或是利多建設到位，都有助於不動產增值。